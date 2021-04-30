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Валентина Чорна |

Планували все інакше: Даша Хлистун розповіла про важкі пологи

Даша Хлистун

Модель Даша Хлистун, яка нещодавно стала мамою, зізналася, що її пологи були досить непростими. Дівчині довелося робити кесарів розтин.

Кохана учасника романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макса Михайлюка поділилася, що пара планувала партнерські та природні пологи.

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Але попри те, що все вийшло не так, як вони хотіли, Даша та Макс щасливі стати батьками.

– Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила як він хвилювався, але як він тримався і підтримував мене. Найкращий! – зізналася Даша.

Також Хлистун зазначила, що їй дуже пощастило з лікарями, які виявилися професіоналами своєї справи. Зараз у дівчини починається процес відновлення після пологів.

Макс Михайлюк поділився фото з донькою

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк поділився першим фото з донькою та розсекретив її ім’я.

На першому знімку Михайлюк лежить на лікарняному ліжку та тримає в руках дівчинку, яку батьки назвали Аріана. А на другій світлині Максим підтримує свою кохану Дашу Хлистун.

Фото: Даша Хлистун

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