Модель Даша Хлистун, яка нещодавно стала мамою, зізналася, що її пологи були досить непростими. Дівчині довелося робити кесарів розтин.

Кохана учасника романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макса Михайлюка поділилася, що пара планувала партнерські та природні пологи.

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Але попри те, що все вийшло не так, як вони хотіли, Даша та Макс щасливі стати батьками.

– Так, планували ми все інакше. Партнерські пологи, природним шляхом. Але сталося як сталося. І знаєте, Макс такий молодець! Я бачила як він хвилювався, але як він тримався і підтримував мене. Найкращий! – зізналася Даша.

Також Хлистун зазначила, що їй дуже пощастило з лікарями, які виявилися професіоналами своєї справи. Зараз у дівчини починається процес відновлення після пологів.

Макс Михайлюк поділився фото з донькою

Головний герой романтичного реаліті-шоу Холостяк 10 Макс Михайлюк поділився першим фото з донькою та розсекретив її ім’я.

На першому знімку Михайлюк лежить на лікарняному ліжку та тримає в руках дівчинку, яку батьки назвали Аріана. А на другій світлині Максим підтримує свою кохану Дашу Хлистун.

Фото: Даша Хлистун