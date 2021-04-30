Співачка Оля Полякова заявила, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй інтимні стосунки задля просування у кар’єрі.

Такими неочікуваними одкровеннями вона поділилася, аби підтримати колегу Ані Лорак, яка раніше сказала про Меладзе те саме.

Полякова запевнила Лорак не виправдовувалася за відвертість. Адже, за словами артистки, правда повинна звучати, “щоб уберегти наших дівчаток в майбутньому від харрасмента”.

– Я би хотіла записати пост підтримки Ані Лорак, яка в одному зі своїх інтерв’ю розказала про те, що продюсер Костянтин Меладзе пропонував їй особисті стосунки в обмін на просування у кар’єрі. І Ані натрапила на осуд колег, на хейт, мовляв, усе це брехня. Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона каже правду. Просто тому, що я отримувала таку саму пропозицію від цієї людини, – сказала артистка.

Полякова закликала Ані Лорак не виправдовуватися ні перед ким. А колегам по шоу-бізнесу вона заявила, щоб вони дозволили правді звучати.

– Ані, ти нікому нічого не винна. Ти маєш право сказати правду. А правда повинна звучати, тому що, замовчуючи, ми заохочуємо таку поведінку чоловіків, – додала вона.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напередодні Ані Лорак назвала причину, по якій у неї не склалися робочі відносини із композитором Костянтином Меладзе.

За словами співачки, продюсер відчував до неї особисту симпатію, але вона на неї не відповіла. Після цього Меладзе перестав відповідати на телефонні дзвінки і навіть заборонив знайомим спілкуватися з нею.

Після заяви Ані Лорак багато зірок встали на захист Меладзе. Серед них – Світлана Лобода і Лоліта Мілявська.

Та все ж пізніше Лорак взяла свої слова назад. Так, на світському заході у Москві співачка заявила журналістам, що її не так зрозуміли.

– Я сказала, що мені просто не підійшли умови співпраці з Костею. А журналісти, як завжди, перекрутили, почули те, чого немає. Ми з Костею давно дружимо і чудово спілкуємося, – сказала вона.

Детальніше про заяву Лорак щодо Меладзе – читайте на Фатках ICTV.