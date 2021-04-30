Українська співачка MARUV і російський співак Філіп Кіркоров презентували спільний кліп на пісню Komilfo.

Прем’єра пісні та відеокліпу відбулася на честь дня народження Кіркорова, якому сьогодні, 30 квітня, виповнилося 54 роки.

– Коли на день народження дарують вже не цукерки, а пігулки. Вітаю, 54-річний Філіп, – написав Кіркоров у своєму Instagram.

У кліпі MARUV постала в образі сексуальної медсестри із зеленим волоссям. Вона насильно утримує Філіпа в психіатричній лікарні, годує його пігулками та возить в інвалідному кріслі.

Шанувальники артистів зазначили, що сама пісня вийшла цікавою та заспокійливою. Також деякі наголосили, що це зовсім не стиль MARUV.

Режисером відеоролика стала Яна Чаплигіна.

Фото: MARUV, Філіп Кіркоров