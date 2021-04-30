На міжнародний конкурс Євробачення 2021 у Нідерландах допустять максимум 3,5 тис глядачів. Захід проходитиме у концертному залі Ahoy.

Організатори зазначили, що така кількість присутніх становить 20% загальних місць.

Для того, щоб потрапити на шоу глядачі будуть зобов’язані показати негативний результат тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу. Крім цього, їм доведеться зробити повторний тест через п’ять днів після конкурсу. Процедура здійснюється безкоштовно через програму Testing For Access.

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Перед заходом відвідувачі пройдуть опитування через спеціальний додаток. Тих, у кого спостерігаються симптоми Covid-19, попросять залишитися вдома.

Під час концерту всі носитимуть захисні маски. Квитки на Євробачення 2021 будуть доступні лише для тих, хто вже купив їх у 2020 році.

Ставки букмекерів на Євробачення 2021

У міжнародному прогнозі букмекерів найбільше шансів на перемогу має співачка Destiny, яка представлятиме Мальту.

Друге та третє місце займають виконавці з Франції та Швейцарії відповідно. Гурт Go-A, який поїде на Євробачення 2021 від України посідає 16 місце в рейтингу.

Джерело: Eurovision