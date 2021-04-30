У справі щодо викрадення собак американської співачки Леді Гаги затримали п’ятьох осіб. У лютому зловмисники напали на чоловіка, який вигулював двох бульдогів та викрали їх.
У четвер, 29 квітня, поліція Лос-Анджелеса заявила про затримання п’ятьох осіб, двох з них розглядають як співучасників.
Звинувачення у замаху на вбивство та викраденні пред’явили трьом особам – Джеймсу Джексону, Джейлін Уайт та Лафайєтт Уелі. Їм 18, 19 та 27 років відповідно.
Також у співучасті підозрюють батька 19-річного Джейлін Уайт Гарольда Уайта та 50-річну Дженніфер Макбрайд. Саме Макбрайд привезла собак після повідомлення про винагороду.
Спочатку її не вважали винною у злочині, однак потім з’ясувалося, що вона має стосунки з Гарольдом Уайтом.
Правоохоронці припускають, що зловмисники не знали, що собаки належать відомій співачці. Мотивом викрадення була висока вартість таких тварин.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Викрадення собак Леді Гаги
Викрадення собак Леді Гаги сталося наприкінці лютого. Зловмисники тяжко поранили помічника співачки, який вигулював бульдогів.
Гага запропонувала за повернення домашніх улюбленців по $500 тис. Через кілька днів співачці віддали тварин. Їх привезла у відділок поліції жінка, яка на той час не вважалася причетною.