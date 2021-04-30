Українська співачка та зірка серіалу Школа Анна Трінчер презентувала новий кліп на пісню Kiss. У відеоролику взяв участь Олексій Завгородній (Позитив).

У новому кліпі артистка з’явилася в образі закоханого підлітка, який фанатіє від Позитива. В кімнаті дівчини всюди розклеєні фотографії з Олексієм. Він приходить до неї у сновидіннях, і вона з нетерпінням чекає на зустріч з ним.

Наприкінці відеоролика до Трінчер приходить постачальник піци, в якого вона закохується з першого погляду. Їхні почуття виявляються взаємними.

Відомо, що трек Kiss – це головний сингл з майбутнього альбому співачки, прем’єра якого 21 травня.

Анна Трінчер

У 12 років Анна Трінчер взяла участь у дитячому конкурсі Євробачення, на якому посіла 11-те місце. У 2016 році виконавиця випустила свій перший кліп.

Також Анна знімалася в серіалі про підлітків Школа. Артистка активно веде свої соціальні мережі і є частиною Top Team House.

Фото: Анна Трінчен