Христос Воскрес на 12 мовах: прем'єра кліпу дивитися онлайн

Напередодні Великодня український співак Олександр Пономарьов представив кліп до головного піснеспіву Великодня під назвою Христос воскрес.

Мелодію до піснеспіву Христос Воскрес написав Олександр Пономарьов. Вперше у світі традиційна пісня, що записана різними мовами, прозвучала на одну мелодію.

Твір зазвучав одночасно 12-ма мовами, зокрема й арамейською, якою говорив Ісус Христос. В записі взяли участь відомі українські зірки.

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Серед них Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO та настоятель монастиря в Грузії схиархимандрит отець Серафим.

Олександр Пономарьов заспівав українською, Віктор Павлік – турецькою, Тоня Матвієнко – старослов’янською, Оля Цибульська – іспанською, Віталій Козловський – грецькою, Тарас Тополя – англійською, Арсен Мірзоян – французькою, Наталія Холоденко – грузинською, Злата Огнєвіч – італійською, оперний співак Хе Му – китайською, DZIDZIO – польською, а отець Серафим заспівав мовою Ісуса Христа – арамейською.















































































Пономарьов та українські зірки напередодні Великодня заспівали 12 мовами / 20 фотографий

Аранжувальник мелодії – Дмитро Матвійчук. Оркестровка та хорове аранжування – Дмитро Коновалов. Режисерами відеороботи стали Влад Разіховський та Максим Арделян.

Пономарьов зняв кліп до Великодня

1 травня на YouTube-каналі українського співака Олександра Пономарьова відбулася прем’єра кліпу до головного піснеспіву Великодня Христос воскрес.

Кожен з артистів мав змогу сам обрати мову, якою виконуватиме свою частину піснеспіву. Окрім відомих зірок, Великодній піснеспів виконав священик із Грузії отець Серафим, а також дорослий та дитячий хори під супровід оркестру.