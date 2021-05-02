Повідомив секрет: Костянтин Меладзе оголосив ім’я своєї шостої племінниці

Популярний виконавець Валерій Меладзе і його дружина екс-учасниця гурту ВІА Гра Альбіна Джанабаєва назвали свою новонароджену дочку Агатою.

Рідкісне ім’я племінниці розсекретив брат співака – композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе.

– Я став дядьком вже вшосте, – зізнався він.

Крім Агати у Джанабаєвої і Меладзе є ще двоє спільних дітей: сини – Костянтин і Лука.

Свою третю вагітність екс-солістка ВІА Гра до останнього моменту тримала в секреті. Вона повідомила про майбутнє поповнення у сімействі лише в березні, тоді як вже 14 квітня народила доньку в одній з клінік Москви.

Крім того, виконавець також є батьком трьох дітей від першого шлюбу.

Конфлікт Меладзе і Лорак

Минулого тижня українська співачка Ані Лорак, яка з 2014 року постійно мешкає в РФ, розповіла про причини, через які припинила співпрацю з Костянтином Меладзе.

За словами співачки, чиї інтереси продюсер представляв в 2007 році, її не влаштували умови, які він їй пропонував.

Лорак додала, що після припинення співпраці Меладзе обірвав із нею всі контакти і заборонив своїм друзям з нею спілкуватися.