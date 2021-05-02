Українська телеведуча Катерина Осадча вагітна третью дитиною.

Про це зірка зізналась у розмові зі співачкою Олею Поляковою в програмі Світське життя.

Шанувальники запідозрили, що телеведуча чекає дитину ще під час проекту Голос країни, коли Катерина Осадча почала вдягати сукні, що прикривають зону живота об’ємними складками тканини.

2 травня Осадча також виклала пост у Instagram де підтвердила інформацію про вагітність, подякувала фанатам за підтримку та привітала їх з Великоднем.

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Як зірки святкують Великдень

2 травня Україна святкує Великдень, попри карантин, деякі зірки поїхали відпочивати за кордон.

Наприклад Григорій Решетник відзначає свято з родиною на Мальдівах, а Андре Тан у Римі.

Але є й ті, хто залишився святкувати вдома, Наталія Холоденко виклала відео де розповідає та показує, як фарбує яйця.

Якщо хочете дізнатись, як українські зірки святкують Великдень, дивіться матеріал Фактів ICTV.

Фото: Світське життя