Українська телеведуча Катерина Осадча вагітна третью дитиною.
Про це зірка зізналась у розмові зі співачкою Олею Поляковою в програмі Світське життя.
Шанувальники запідозрили, що телеведуча чекає дитину ще під час проекту Голос країни, коли Катерина Осадча почала вдягати сукні, що прикривають зону живота об’ємними складками тканини.
2 травня Осадча також виклала пост у Instagram де підтвердила інформацію про вагітність, подякувала фанатам за підтримку та привітала їх з Великоднем.
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Як зірки святкують Великдень
2 травня Україна святкує Великдень, попри карантин, деякі зірки поїхали відпочивати за кордон.
Наприклад Григорій Решетник відзначає свято з родиною на Мальдівах, а Андре Тан у Римі.
Але є й ті, хто залишився святкувати вдома, Наталія Холоденко виклала відео де розповідає та показує, як фарбує яйця.
Якщо хочете дізнатись, як українські зірки святкують Великдень, дивіться матеріал Фактів ICTV.
Фото: Світське життя