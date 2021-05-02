2 травня усі християни східного обряду відзначають світле свято Великодня, Факти ICTV дізнались, як святкують цей день українські зірки та готові розказати і показати вам.

Григорій Решетник святкує Великдень у родинному колі, але не в Україні. Телеведучий опублікував фото з дружиною та дітьми з Мальдів.

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У родинному колі відзначають свято і Потап з Настею Каменських, пара виклала фото з сімейного застілля і привітала православних українців зі святом.

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Тим часом український співак Арсен Мірзоян вже сходив до церкви та освятив великодній кошик.

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Наталія Холденко святкує Великдень вдома, психолог виклала сторіс де розповідає і показує як фарбує яйця до свята.

Співачка Ірина Федишн також відзначає свято у домашній атмосфері. Зірка виклала фото великодніх приготувань і зазначила, що до свята готова.

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Андре Тан на Великдень перебуває далеко від України. Дизайнер поділився відео прогулянки Римом.

Співачка Надя Дорофеєва та її чоловік Дантес відправились у подорож на Західну Україну. Співак поділився відео із застілля, але до кого пара приїхала в гості – не сказав.

Привітання президента

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем, а у своєму відеозверненні згадав медиків і військових, які змушені зустрічати свято на службі.

За словами очільника держави, святкування в родинному колі теж викликає радість, ​​адже навколо збираються всі найрідніші люди.