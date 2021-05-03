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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

До біса решту: Біллі Айліш знялася в еротичній фотосесії для Vogue

Билли Айлиш

Американська співачка Біллі Айліш прикрасила нову обкладинку британської версії журналу Vogue.

Однак артистка з’явилася в абсолютно несподіваному образі.

Річ у тому, що співачку всі звикли бачити в мішкуватому одязі, який ніяк не підкреслює вигини тіла.

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Однак на фото для Vogue 19-річна виконавиця постала у відвертому образі – в корсеті, нижній білизні та панчохах.

– Мені подобаються ці знімки і мені сподобалося брати участь у цій фотосесії. Роби що хочеш і коли хочеш. До біса решту, – зазначила Біллі Айліш.

 

Біллі Айліш – Your Power

Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп на пісню Your Power, в якому вона сама виступила режисером.

Цього тижня співачка анонсувала вихід свого другого повноформатного альбому під назвою Happier Than Ever, вихід якого запланований на липень.

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