Американська співачка Біллі Айліш прикрасила нову обкладинку британської версії журналу Vogue.
Однак артистка з’явилася в абсолютно несподіваному образі.
Річ у тому, що співачку всі звикли бачити в мішкуватому одязі, який ніяк не підкреслює вигини тіла.
Однак на фото для Vogue 19-річна виконавиця постала у відвертому образі – в корсеті, нижній білизні та панчохах.
– Мені подобаються ці знімки і мені сподобалося брати участь у цій фотосесії. Роби що хочеш і коли хочеш. До біса решту, – зазначила Біллі Айліш.
Біллі Айліш – Your Power
Американська співачка Біллі Айліш презентувала кліп на пісню Your Power, в якому вона сама виступила режисером.
Цього тижня співачка анонсувала вихід свого другого повноформатного альбому під назвою Happier Than Ever, вихід якого запланований на липень.