Американська співачка Біллі Айліш прикрасила нову обкладинку британської версії журналу Vogue.

Однак артистка з’явилася в абсолютно несподіваному образі.

Річ у тому, що співачку всі звикли бачити в мішкуватому одязі, який ніяк не підкреслює вигини тіла.

Однак на фото для Vogue 19-річна виконавиця постала у відвертому образі – в корсеті, нижній білизні та панчохах.

– Мені подобаються ці знімки і мені сподобалося брати участь у цій фотосесії. Роби що хочеш і коли хочеш. До біса решту, – зазначила Біллі Айліш.

Біллі Айліш – Your Power