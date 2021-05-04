Російського реп-виконавця Басту (справжнє ім’я Василь Вакуленко), який раніше незаконно відвідував окупований Крим, помітили у Києві. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

За словами активіста, музиканта помітили у столичному ресторані Мокко, що на Хрещатику.

— Басту пустили у країну, попри те, що він раніше відвідував окупований Крим та брав участь у заходах, які пропагують його окупацію, – зазначив Стерненко.

Він додав, що інформацію про приїзд російського музиканта він отримав від кількох джерел, зокрема: у Держприкордонслужбі, оточенні самого Басти та від персоналу ресторану Мокко.

Басті заборонили в’їзд в Україну 15 січня 2018 року. У вересні 2020 року стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики виключило репера зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України та яким, заборонений в’їзд на територію країни.

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Водночас, в СБУ заявили, що не отримували інформації, що за останні три роки Вакуленко здійснював дії, що можуть завдати шкоди безпеці.

Джерело: Сергій Стерненко

Фото: Баста