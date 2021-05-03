Івангай звинуватив Дудя в цензурі інтерв'ю – вирізана частина про Голодомор і війну з РФ

Український блогер Іван Рудський, який відомий під псевдонімом Івангай, заявив, що з його інтерв’ю російському журналісту Юрію Дудю була вирізана частина про Голодомор та агресію РФ проти України.

Також на своїй сторінці у Twitter Івангай зазначив, що Дудь вирізав з відео його головний меседж.

— Дудь вирізав головний меседж. Моя прабабуся — жертва Голодомору. Дідусь — жертва НКВД репресій. А тепер в України війна з Росією, — написав Рудський.

У коментарях блогер звинуватив журналіста у боягузстві та нецензурно висловився на його адресу. Згодом Івангай уточнив, що причиною стала цензура, що діє в Російській Федерації.







Вирізав про Голодомор та агресію РФ: Івангай звинуватив Дудя у цензурі інтерв’ю / 2 фотографии

Івангай також нагадав, що потрібно пам’ятати як РФ віджала в України території, ціною тисячі життів, а народ Росії безсилий проти цього. Донецьк, Луганськ, Крим – перерахував блогер.







Вирізав про Голодомор та агресію РФ: Івангай звинуватив Дудя у цензурі інтерв’ю / 2 фотографии

Журналіст Юрій Дудь поки не коментував звинувачення Рудського.

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Інтерв’ю Івангая Дудю

18 березня вийшло інтерв’ю Івана Рудського російському журналісту Юрію Дудю.

У ньому Івангай розповів чому поїхав з Росії у 2018 році, про переслідування та що думає про президента РФ Володимира Путіна.