Швейцарію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме співак Gjon’s Tears з піснею Tout L’Univers, що в перекладі з французької – цілий Всесвіт.

Джон Мухарремай вийде на сцену в Роттердамі у другому півфіналі, який відбудеться 20 травня 2021 року. Виконавець зазначив, що своєю піснею він хоче донести всім, що саме кохання, дружба, сила і мужність допоможуть нам створити нове майбутнє.

Букмекери прогнозують Швейцарії друге місце в конкурсі. Текст і переклад композиції Tout L’Univers – читайте на Фактах ICTV.

Оригінальний текст пісні Gjon’s Tears – Tout L’Univers

Laisse le vent qui frôle

Sa main sur mon épaule

Le vide dans ma tête

Pas la moindre cachette

C’est l’aube qui décline

Derrière un champ de ruines

Le moment de grandir

Ne pas te retenir

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Que deviendront nos souffles

S’ils restent sur le bord?

Cet amour qui nous tord

Je vois derrière nous des morceaux de toi

Et ce que la douleur a fait de moi

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles où tout éclate

Se trouver au point d’impact

Sans toi

Derrière mes paupières

Trouver de l’air

Tout l’univers

Nos deux cœurs sous la terre

Au milieu des failles et des ressacs

Nous nous retrouvons au point d’impact

Comment soigner nos coeurs qui éclatent?

Tout l’univers

Український переклад пісні Gjon’s Tears – Tout L’Univers

Я відчуваю дотики вітру

На своєму плечі,

В голові порожнеча,

І ніде сховатися

Світанок згасає

Вдалині за руїнами,

Настав час подорослішати

І відпустити тебе.

Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,

І бачу, що ця біль зробила зі мною.

Цілий Всесвіт…

Наші серця поховані під землею

Серед розломів, поки навколо все вибухає,

Я опиняюся в самому епіцентрі

Без тебе

Що трапиться,

Коли нам не вистачатиме повітря?

Ця любов викручує нам руки.

Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,

І бачу, що ця біль зробила зі мною.

Цілий Всесвіт…

Наші серця поховані під землею

Серед розломів, поки навколо все вибухає,

Я опиняюся в самому епіцентрі

Без тебе,

Закривши очі,

Намагаюся дихати.

Цілий Всесвіт…

Наші серця поховані під землею

Серед розломів і хвиль,

Ми опинилися в самому епіцентрі.

Як вилікувати серця, які розриваються?

Цілий Всесвіт…

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Щоб взяти участь у пісенному конкурсі, гурту довелося скоротити хронометраж композиції, зняти нову відеороботу, а також відмовитися від використання слів з народних пісень.

Детальніше про гурт Go-A на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Lukas Maeder