Швейцарію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме співак Gjon’s Tears з піснею Tout L’Univers, що в перекладі з французької – цілий Всесвіт.
Джон Мухарремай вийде на сцену в Роттердамі у другому півфіналі, який відбудеться 20 травня 2021 року. Виконавець зазначив, що своєю піснею він хоче донести всім, що саме кохання, дружба, сила і мужність допоможуть нам створити нове майбутнє.
Букмекери прогнозують Швейцарії друге місце в конкурсі. Текст і переклад композиції Tout L’Univers – читайте на Фактах ICTV.
Оригінальний текст пісні Gjon’s Tears – Tout L’Univers
Laisse le vent qui frôle
Sa main sur mon épaule
Le vide dans ma tête
Pas la moindre cachette
C’est l’aube qui décline
Derrière un champ de ruines
Le moment de grandir
Ne pas te retenir
Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Que deviendront nos souffles
S’ils restent sur le bord?
Cet amour qui nous tord
Je vois derrière nous des morceaux de toi
Et ce que la douleur a fait de moi
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles où tout éclate
Se trouver au point d’impact
Sans toi
Derrière mes paupières
Trouver de l’air
Tout l’univers
Nos deux cœurs sous la terre
Au milieu des failles et des ressacs
Nous nous retrouvons au point d’impact
Comment soigner nos coeurs qui éclatent?
Tout l’univers
Український переклад пісні Gjon’s Tears – Tout L’Univers
Я відчуваю дотики вітру
На своєму плечі,
В голові порожнеча,
І ніде сховатися
Світанок згасає
Вдалині за руїнами,
Настав час подорослішати
І відпустити тебе.
Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,
І бачу, що ця біль зробила зі мною.
Цілий Всесвіт…
Наші серця поховані під землею
Серед розломів, поки навколо все вибухає,
Я опиняюся в самому епіцентрі
Без тебе
Що трапиться,
Коли нам не вистачатиме повітря?
Ця любов викручує нам руки.
Озираючись на наше минуле, я бачу, як ти розбита,
І бачу, що ця біль зробила зі мною.
Цілий Всесвіт…
Наші серця поховані під землею
Серед розломів, поки навколо все вибухає,
Я опиняюся в самому епіцентрі
Без тебе,
Закривши очі,
Намагаюся дихати.
Цілий Всесвіт…
Наші серця поховані під землею
Серед розломів і хвиль,
Ми опинилися в самому епіцентрі.
Як вилікувати серця, які розриваються?
Цілий Всесвіт…
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Детальніше про гурт Go-A на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Lukas Maeder