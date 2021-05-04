Українська співачка Настя Каменських 4 травня відзначає свій день народження. Зірці виповнилося 34 роки.

У 2017 році Настя Каменських розпочала сольну кар’єру під псевдонімом NK і з тих пір вона не зупиняється тішити прихильників запальними хітами. Артистці досить швидко вдалося вийти на міжнародну музичну арену, а також попрацювати зі світовими зірками.

З нагоди дня народження співачки Факти ICTV підготували добірку її топ-5 пісень, від яких хочеться танцювати.

Это моя ночь

Саме цей трек став дебютним у сольній кар’єрі зірки. Піснею Это моя ночь Настя заявила про себе та підірвала всі українські хіт-паради.

У кліпі Каменських постала в образі колумбійської красуні. Знімання відеороботи проходило на кухні, де Настя танцювала і паралельно намагалася готувати. Ролик зібрав понад 19 млн переглядів.

Попа как у Ким

Запальний трек Попа как у Ким розповідає про жінок, які диктують моду і тренди. Каменських вважає, що в гонитві за ідеалом та красою дівчата часто забувають про найголовніше – любов до себе.

У кліпі Настя танцює в білому вбранні та демонструє свою струнку фігуру. Ролик зібрав понад 67 млн переглядів.

Peligroso

Це перший англо-іспаномовний трек співачки, який підкорив не лише українську публіку, а й всю Латинську Америку. Хіт Peligroso очолив чарти Music Choice та MTV, а також увійшов в рейтинг кращих 25 тропічних пісень в категорії латиноамериканської музики за версією видання Billboard.

У кліпі на пісню Каменських співає у спокусливому вбранні серед тропічного лісу.

Lomala

Трек Lomala ще раз нагадує про те, що навіть попри труднощі не варто опускати руки та здаватися. Каменських наголосила на тому, що її нічого не зможе зламати.

У кліпі Настя вирішила поексперементувати з іміджем. Артистка постала в образі блондинки з довгим волоссям.

Девочки рулят

Це драйвовий трек з нового альбому співачки Красное вино, який точно змусить всіх танцювати. Сама Каменських вважає, що пісня Девочки рулят має стати маніфестом всіх відривних дівчат.

Кліп співачки знято в яскравих фарбах, а в декораціях переважає рожевий колір.

Як змінювалася Настя Каменських

Протягом своєї кар’єри Настя Каменських неодноразово змінювала імідж та стиль. Співачці вдалося позбутися зайвої ваги, почати вести спортивний блог та стати однією з найпопулярніших артисток.

Як змінювалась Настя Каменських – читайте в матеріалі Фактів на ICTV.

Фото: прес-служба Насті Каменських