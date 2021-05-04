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Факти / Шоу-бізнес / Мода
Анастасія Рогожінська |

Pandora відмовиться від натуральних алмазів у виробництві ювелірних виробів – причина

Pandora

Данська ювелірна компанія Pandora відмовляється від використання натуральних алмазів. Вона переходитиме виключно на діаманти, вирощені в лабораторії.

Таким чином Pandora хоче підвищити доступність прикрас з діамантами, змінюючи гасло з діаманти – це назавжди на діаманти – це для всіх.

За словами гендиректора компанії Александра Лачикі, при ухваленні цього рішення Pandora врахувала практики видобувних компаній, наслідки від видобутку для навколишнього середовища, а також те, що через стурбованість цими обставинами почав зростати попит на штучні алмази.

Окрім того, він додав, що собівартість штучних алмазів для компанії буде у три рази дешевша.

Гендиректор ювелірного дому розраховує, що низька ціна дозволить збільшити продажі прикрас з діамантами, які наразі займають дуже невелику частку в продажах Pandora.

Зокрема, компанія представила свою першу колекцію прикрас зі штучними діамантами Pandora Brilliance.

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Так як відповідні лабораторії знаходяться у Великій Британії, то і першим ринком, на який вийде нова колекція, буде ця країна. Їх продаватимуть за ціною від $350.

Глобальний запуск продажу таких прикрас планується в 2022 році.

Еко-колекція від Вів’єн Вествуд

Британський дизайнер Вів’єн Вествуд створила нову екологічну колекцію для свого бренду.

У лютому 2021 осінньо-зимова лінійка одягу бренду Vivienne Westwood була пошита з перероблених матеріалів і тканин, які залишилися від попередніх fashion-колекцій.

Британський бренд приєднується до світового тренду на усвідомлену моду – використання еко-матеріалів для пошиття одягу.

Джерело: BBC

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