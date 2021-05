Данська ювелірна компанія Pandora відмовляється від використання натуральних алмазів. Вона переходитиме виключно на діаманти, вирощені в лабораторії.

Таким чином Pandora хоче підвищити доступність прикрас з діамантами, змінюючи гасло з діаманти – це назавжди на діаманти – це для всіх.

За словами гендиректора компанії Александра Лачикі, при ухваленні цього рішення Pandora врахувала практики видобувних компаній, наслідки від видобутку для навколишнього середовища, а також те, що через стурбованість цими обставинами почав зростати попит на штучні алмази.

Окрім того, він додав, що собівартість штучних алмазів для компанії буде у три рази дешевша.

Гендиректор ювелірного дому розраховує, що низька ціна дозволить збільшити продажі прикрас з діамантами, які наразі займають дуже невелику частку в продажах Pandora.

Зокрема, компанія представила свою першу колекцію прикрас зі штучними діамантами Pandora Brilliance.

Today we launch our first lab-created diamond collection Pandora Brilliance and we announce that we will stop using mined diamonds in our products. Our aim is to make diamond jewellery accessible to a wider audience.

Read more on https://t.co/Qx1RdgVDfK pic.twitter.com/PdnAk1VZnd

— Pandora Group (@PANDORA_Corp) May 4, 2021