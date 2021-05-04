4 травня український репер Олексій Потапенко привітав свою дружину, співачку Настю Каменських, з днем народження.
Оригінальне привітання він розмістив майже опівночі на своїй сторінці в Instagram.
– Очі – агати, губи – травень. Ти зіткана з тисячі стежок до раю. Я – кастл твій, вбережу від штормів зухвалих. Ти, як за кам’яним муром, моя Каменських, – написав Потап.
Вітальне звернення він супроводив фото дружини у весільному вбранні.
Настя Каменських вже вранці подякувала чоловікові за привітання коментарем.
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День народження Насті Каменських
4 травня українська співачка Настя Каменських святкує свій день народження.
Цьогоріч їй виповнилося 34.
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Джерело: Oleksii Potapenko
Фото: Nastia Kamenskykh