PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Людмила Грубник |

Ти зіткана з тисячі стежок до раю: Потап привітав Каменських з днем народження

Анастасия Каменских

4 травня український репер Олексій Потапенко привітав свою дружину, співачку Настю Каменських, з днем народження.

Оригінальне привітання він розмістив майже опівночі на своїй сторінці в Instagram.

– Очі – агати, губи – травень. Ти зіткана з тисячі стежок до раю. Я – кастл твій, вбережу від штормів зухвалих. Ти, як за кам’яним муром, моя Каменських, – написав Потап.

Вітальне звернення він супроводив фото дружини у весільному вбранні.

Настя Каменських вже вранці подякувала чоловікові за привітання коментарем.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Читайте
Кар'єра, зовнішність і особисте життя: як змінилася Настя Каменських

День народження Насті Каменських

4 травня українська співачка Настя Каменських святкує свій день народження.

Цьогоріч їй виповнилося 34.

Більше новин про Настю Каменських читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Oleksii Potapenko

Фото: Nastia Kamenskykh

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка