З’явився новий ролик напередодні виходу міні-серіалу Локі (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.
Marvel Studios Movies опублікували його 4 травня 2021 року на офіційному каналі у YouTube.
Згідно з сюжетом, дія відбувається у кінематографічному всесвіті Marvel, серіал буде безпосередньо пов’язаний з фільмами франшизи. Його події розгортатимуться після фільму Месники: Фінал (2019).
Прем’єра серіалу запланована на 11 червня 2021 року.
Головну роль виконає Том Хіддлстон, який грав Локі у фільмах про Тора, а також у Месниках.
Міні-серіал Локі
Раніше стрімінговий сервіс Disney+ вже анонсував вихід міні-серіалу Локі.
Також фанати могли побачити перші кадри картини.
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Джерело: Marvel Studios Movies
Фото: Tom Hiddleston