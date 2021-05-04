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Факти / Шоу-бізнес / Кіно
Людмила Грубник |

В очікуванні Локі: з’явилося нове відео напередодні виходу міні-серіалу

Том Хіддлстон

З’явився новий ролик напередодні виходу міні-серіалу Локі (Loki) з Томом Хіддлстоном у головній ролі.

Marvel Studios Movies опублікували його 4 травня 2021 року на офіційному каналі у YouTube.

Згідно з сюжетом, дія відбувається у кінематографічному всесвіті Marvel, серіал буде безпосередньо пов’язаний з фільмами франшизи. Його події розгортатимуться після фільму Месники: Фінал (2019).

Прем’єра серіалу запланована на 11 червня 2021 року.

Головну роль виконає Том Хіддлстон, який грав Локі у фільмах про Тора, а також у Месниках.

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Міні-серіал Локі

Раніше стрімінговий сервіс Disney+ вже анонсував вихід міні-серіалу Локі.

Також фанати могли побачити перші кадри картини.

Більше новин про прем’єри кінематографа читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: Marvel Studios Movies

Фото: Tom Hiddleston

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