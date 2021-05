У 2021 році на пісенному конкурсі Євробачення Італію представить гурт Maneskin з треком Zitti e buoni, що в перекладі з італійської – тихіше води, нижче трави.

Maneskin виступлять у другому півфіналі Євробачення 2021 – 20 травня. Прикметно, що їхню пісню номінували на премію Eurostory Best Lyrics Award за найкращий текст пісні для пісенного конкурсу.

Текст і переклад пісні Zitti e buoni – читайте на Фактах ICTV.

Оригінальний текст пісні Maneskin – Zitti e buoni

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’ camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo’ li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma…

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro.

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebbrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché…

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro.

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria.

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro.

Український переклад пісні Maneskin – Zitti e buoni

Вони все одно не зрозуміють, про що я,

одяг вимазаний, брат, я у багнюці,

з пожовклими від курива пальцями,

я йду легкою ходою.

Пробач, але я дуже вірю,

що піду на зліт,

хоч і доводиться йти під гору,

тому я зараз і тренуюся.

Всього найкращого, пані та панове!

Актори, ваш вихід!

А ви плюйте, щоб не наврочити,

сидіть тихіше води, нижче трави.

Народ тут підозрілий, чимось торгують по кутках.

Я занадто багато ночей провів поза домом,

Зараз рознесу ці двері вдрузки!

Дивлюся вгору, як скелелази,

Ти пробач, мама, що у мене не всі вдома, але…

Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,

і ти пришелепкувата, зате не така, як вони,

ми божевільні, зате не такі, як вони,

ми божевільні, зате не такі, як вони.

Я

Писав сторінки за сторінками,

бачив сіль і сльози,

цих людей на машинах,

проти течії не йти!

Напис на надгробку.

У моєму будинку немає Бога,

але якщо ти знайдеш сенс часу,

ти воспрянешь із забуття.

І немає такого вітру, який переміг би

міць природи

з правильної точки зору.

Відчуваєш, як п’янить вітер?

З восковими крилами за плечима

я буду шукати цю висоту,

захочеш зупинити мене – нехай щастить!

Краще відразу відрубати мені голову.

Тому що…

Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,

і ти пришелепкувата, зате не така, як вони,

ми божевільні, зате не такі, як вони,

ми божевільні, зате не такі, як вони.

Люди базікають, на жаль,

про те, в чому не тямлять.

Відвези мене туди, де я випливу,

тут я задихаюся.

Люди базікають, на жаль,

про те, в чому не тямлять.

Відвези мене туди, де я випливу,

тут я задихаюся.

Люди базікають, на жаль,

Про те, в чому ні чорта не тямлять.

Відвези мене туди, де я випливу,

тут я задихаюся.

Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,

і ти пришелепкувата, зате не така, як вони,

ми божевільні, зате не такі, як вони,

ми божевільні, зате не такі, як вони.

Найкращий текст пісні для Євробачення

На премію Eurostory Best Lyrics Award номіновано п’ять пісень за найкращі тексти для Євробачення 2021. Серед висунутих номінантів – учасниці від Болгарії та Росії, гурти від Італії та Бельгії та учасник від Нідерландів.

Нагорода Eurostory Best Lyrics Award вручається за найкращий текст пісні на Євробачення поточного року. Переможця визначає народне голосування, а також професійне журі.

Фото: Maneskin