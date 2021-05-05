Донька Демі Мур і Брюса Вілліса Таллула виходить заміж за актора та режисера Діллона Басса.

Дівчина опублікувала серію фотографій, на яких її бойфренд робить їй пропозицію.

– З абсолютною впевненістю, – підписала знімки 27-річна Таллула.

Пізніше вона розмістила відео, на якому продемонструвала обручку з великим каменем.

– Руки ще трясуться, – написала Таллула.

Таллула і Діллон

Таллула Вілліс і Діллон Басс зустрічаються більше року. Про їхні стосунки стало відомо в лютому 2020 року.

Відомо, що молодий чоловік проводив весь карантин з сім’єю своєї подруги та залишався з ними на самоізоляції.

Фото: Таллула Вілліс