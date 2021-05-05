Донька Демі Мур і Брюса Вілліса Таллула виходить заміж за актора та режисера Діллона Басса.
Дівчина опублікувала серію фотографій, на яких її бойфренд робить їй пропозицію.
– З абсолютною впевненістю, – підписала знімки 27-річна Таллула.
Пізніше вона розмістила відео, на якому продемонструвала обручку з великим каменем.
– Руки ще трясуться, – написала Таллула.
Таллула і Діллон
Таллула Вілліс і Діллон Басс зустрічаються більше року. Про їхні стосунки стало відомо в лютому 2020 року.
Відомо, що молодий чоловік проводив весь карантин з сім’єю своєї подруги та залишався з ними на самоізоляції.
Фото: Таллула Вілліс