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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Без сумнівів: донька Демі Мур і Брюса Вілліса виходить заміж

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур

Донька Демі Мур і Брюса Вілліса Таллула виходить заміж за актора та режисера Діллона Басса.

Дівчина опублікувала серію фотографій, на яких її бойфренд робить їй пропозицію.

– З абсолютною впевненістю, – підписала знімки 27-річна Таллула.

Пізніше вона розмістила відео, на якому продемонструвала обручку з великим каменем.

– Руки ще трясуться, – написала Таллула.

Таллула і Діллон

Таллула Вілліс і Діллон Басс зустрічаються більше року. Про їхні стосунки стало відомо в лютому 2020 року.

Відомо, що молодий чоловік проводив весь карантин з сім’єю своєї подруги та залишався з ними на самоізоляції.

Фото: Таллула Вілліс

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