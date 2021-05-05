Директор відеогри Відьмак 3 Конрад Томашкевич звільнився з компанії CD Projekt SA після звинувачень у знущаннях над підлеглими. Свою провину він заперечував.

Розслідування справи тривало близько місяця і зрештою Томашкевича визнали невинним.

Проте він заявив, що після цього випадку багато переосмислив у своїй поведінці. Конрад вибачився перед підлеглими, оскільки зрозумів, що люди відчували страх та дискомфорт, коли працювали під його керівництвом.

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Робота Томашкевича над відеогрою Відьмак 3 надихнула стрімінговий сервіс Netflix на створення популярного серіалу за мотивами польського письменника Анджея Сапковського, а також допомогла CD Projekt стати найдорожчою компанією країни.

Крім цього, Конрад Томашкевич є дизайн-директором і керівником виробництва Cyberpunk 2077.

Другий сезон серіалу Відьмак

Зйомки другого сезону серіалу Відьмак завершилися на початку квітня 2021 року. Про це повідомив стрімінговий сервіс Netflix на сторінці у Facebook.

Зйомки проходили у Великій Британії. Було задіяно 15 локацій, 89 акторів і 1 200 членів команди. Другий сезон Відьмака вийде у 2021 році.

Джерело: Bloomberg