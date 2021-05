У 2021 році пісенному конкурсу Євробачення виповнюється 65 років. З року в рік представники країн борються між собою, презентуючи свої пісні та номера, в надії завоювати перемогу.

Деяким артистам після участі в пісенному конкурсі вдалося досягти висот і стати справжніми інтернаціональними зірками.

Про виконавців, які прославилися завдяки Євробаченню – читайте на Фактах ICTV.

Рафаель

Співак, який представив світу іспанську естраду в 1960-і роки. Рафаель брав участь в Євробаченні двічі – в 1966 і 1967 роках, проте жодного разу не зайняв першого місця, з чим багато хто був не згоден.

Наприкінці 60-х про Рафаеля говорили майже всі, адже його пісні викликали фурор. Не став винятком і Радянський Союз, в якому він отримав визнання після виходу кінострічки Пусть говорят.

Кліфф Річард

Справжнє ім’я Кліффа Річарда – Генрі Вебб. Він двічі представляв Великобританію на Євробаченні в 1968 і 1973 роках і посів друге і третє місця. Саме після пісенного конкурсу його кар’єра пішла вгору.

Кліфф експериментував з жанрами своєї музики, займав перші місця в музичних чартах, працював на телебаченні та виступав на найкращих світових сценах.

У 1995 році Єлизавета II присвоїла Річарду титул сера.

Хуліо Іглесіас

Один з найпопулярніших співаків Іспанії представляв свою країну на Євробаченні в 1970 році. Незважаючи на те, що тоді в пісенному конкурсі брало участь всього 12 країн, Хуліо зайняв лише четверте місце.

За всю кар’єру Іглесіаса продалося близько 300 млн платівок, також він став найбільш комерційно успішним іспаномовним виконавцем. І підкорив не одну світову сцену.

Авва

Гурт Авва знає практично кожен. Перемога шведського колективу на Євробаченні в 1974 році принесла їм чималу популярність. Їх номер досі вважається одним з найуспішніших.

Записи гурту були продані тиражем 350 млн примірників, а альбоми очолювали світові чарти. Все це тривало доти, поки колектив не припинив свою творчу діяльність. Втім, їхні пісні досі слухають, а альбоми купують до цього дня.

Селін Діон

У 1988 році Селін Діон представляла Швейцарію на Євробаченні та посіла перше місце. Саме після пісенного конкурсу її кар’єра пішла вгору та Селін здобула всесвітню популярність.

Її легендарну пісню My heart will go on, яка стала саундтреком до фільму Титанік, без сумнівів, знає кожен.

Лара Фабіан

Французька співачка Лара Фабіан здобула всесвітню популярність після участі в Євробаченні 1988, де вона була конкуренткою Селін Діон. Фабіан тоді пощастило трохи менше і вона зайняла четверте місце, однак це не завадило їй прославитися за межами Франції.

Її хіти Je t’ame і Adagio чув кожен. Співачка донині радує шанувальників своєю творчістю.

Тото Кутуньо

Велику популярність італійський співак Тото Кутуньо дістав після Євробачення 1990, на якому здобув перемогу.

Після його участі Італія жодного разу не вигравала пісенний конкурс.

Лорін

Лорін представляла Швецію на Євробаченні 2012 з піснею Euphoria, яка згодом стала світовим хітом. Вона не тільки обійшла своїх конкурентів за кількістью балів, а й набрала додаткові, за номер і текст пісні.

Євробачення 2021

Європейський мовний союз заявив, що Євробачення 2021 року відбудеться за сценарієм B. Пісенний конкурс в цьому році буде в Роттердамі.

Євробачення 2021 пройде в класичному форматі, правда, з дотриманням жорстких заходів безпеки. Також стало відомо, що в концертний зал допустять 3,5 тис. осіб.