Премія YUNA 2021

Організатори музичної премії YUNA 2021 оприлюднили список номінантів. Церемонія нагородження відбудеться 12 травня.

У номінації винесли роботи, які вийшли з 1 листопада 2019 до 31 жовтня 2020 року.

Найкраща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Найкращий виконавець:

Khayat

Макс Барських

Monatik

Артем Пивоваро в

Сергій Бабкін

Найкращий поп-гурт:

KADNAY

MOZGI

KAZKA

Tvorchi

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS

Бумбокс

Відкриття року:

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

Асафатоv

Найкращий відеокліп:

Бумбокс та Крихітка – Ангела

Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Антитіла – Кіно

The Hardkiss та Monatik – Кобра

Найкращий альбом:

Tvorchi – 13 Waves

Макс Барських – 1990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Жіноча сила

Артем Пивоваров – Земной

Найкраща пісня:

Юлія Саніна та Тіна Кароль – Вільна

The Hardkiss – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю

Антитіла – Кіно

The Hardkiss та Monatik – Кобра

Найкраща пісня іншою мовою:

KRUTЬ – 99

NK – A HUEVO

Tvorchi – Bonfire

Serduchka – Make It Rain Champagne

Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Найкращий електронний хіт:

Tvorchi – Bonfire

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV та BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодна ніч

Найкращий хіп-хоп-хіт:

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс та Крихітка – Ангела

alyona alyona та KALUSH – Гори

ТНМК – Історія України за 5 хвилин

Інший формат:

ALLOISE

Pur:Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Євген Хмара

Найкращий дует/колаборація:

Бумбкос та Крихітка – Ангела

Monatik та Віра Брежнєва – ВЕЧЕРиНОЧКА

Тіна Кароль та Юлія Саніна – Вільна

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Данієлян – Героям

The Hardkiss та Monatik – Кобра

Найкращий естрадний хіт:

Олег Винник – Безумная любовь

DZIDZIO та Оля Цибульська – Киця

Ірина Білик – Красная помада

Олег Кензов – По кайфу

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Свят! Свят! Свят!

Найкраще концертне шоу:

Green Grey – Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The Hardkiss – The Hardkiss. Акустика

Антитіла – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Останній танець

Найкраща пісня до фільму:

Юлія Саніна та Тіна Кароль – Вільна (фільм Віддана)

Джамала – Ціна правди (Ціна правди)

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – Свят свят свят (Скажене весілля 2)

Камерний хор Inspiratum – Viva Forever (Мої думки тихі)

KAZKA – Літаки (Побачення у Вегасі)

Katya Chilly – Тече річка невеличка (Тарас. Повернення)