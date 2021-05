Мальту на пісенному конкурсі Євробачення 2021 представить співачка Destiny з піснею Je Me Casse, що в перекладі з французької – я йду.

Destiny виступить у першому півфіналі Євробачення 2021 – 18 травня під 16 номером.

Букмекери прогнозують Мальті перше місце в конкурсі. Текст і переклад пісні Je Me Casse – читайте на Фактах ICTV.

Оригінальний текст пісні Destiny – Je Me Casse

Babe, are you hurtin’?

Are you alright?

You look like an angel that fell from the sky

And boy, you keep talkin’, massagin’ my ego

With your unoriginal pick-up line (Hell no, what you gonna do?)

Hell no, I am not your honey

Hell no, I don’t want your money

Got it wrong, I ain’t into dummies

Nuh-uh-uh-uh

So baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse

Je me casse

If you don’t get it (Je me casse)

Je me casse

Je me casse

I’m not your baby

Boy, why you puttin’ that drink in my hand?

Think if I’m drunk then I’ll give you a chance?

Boy, you keep buying and complyin’, so stop tryin’

Not gonna give it up and changin’ my plans

(Hell no, what you gonna do?)

Hell no, I am not your honey

Hell no, I don’t want your money

Got it wrong, I ain’t into dummies

Nuh-uh-uh-uh

So baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse

Je me casse

If you don’t get it (Je me casse)

Je me casse

Je me casse

If you don’t get it

Ladies, if you feel like flauntin’ tonight it’s alright, it’s alright

(Ladies) Ladies

(Listen to me) Listen and go right ahead

Show you’re shinin’

If you don’t get it

If you, if you don’t get it (Je me casse)

If you don’t get it

If you, if you

Excuse my French

Baby, it’s not a maybe

Yeah, I’m too good to be true

But there’s nothing in it for you

So if I show some skin

Doesn’t mean I’m giving in

Not your baby

Je me casse

Je, je, je me casse

I’m not your baby.

Український переклад пісні Destiny – Je Me Casse

Крихітко, ти ховаєшся? Не забилася?

Просто виглядаєш, як ангел, що впав з неба.

Хлопець, продовжуй говорити, потіш моє его

своїми заїждженими підкатами.

Ні, хай йому грець, я тобі не крихітка,

ні, хай йому грець, мені не потрібні твої гроші.

Ти, мабуть, не зрозумів? Я не закохуюся в дурників

Ні-і.

Ні, милий, не дам тобі шансу.

Так, я занадто ідеальна, щоб бути справжньою, але тобі не дістануся,

якщо ти бачиш шматочок моєї шкіри – це не запрошення,

я не твоя крихітка.

Я йду, я йду.

Якщо ти не розумієш по-людськи, я йду.

Я йду, я йду,

я тобі не крихітка.

Хлопець, ти справді підливаєш мені знову?

Думаєш, якщо нап’юся, дам тобі шанс?

Хлопець, ти наливаєш, а потім ниєш, годі,

я не збираюся здаватися та змінювати свої плани.

Ні, хай йому грець, я тобі не крихітка,

ні, хай йому грець, мені не потрібні твої гроші.

Ти, мабуть, не зрозумів? Я не закохуюся в дурників

Ні-і.

Ні, милий, не дам тобі шансу.

Так, я занадто ідеальна, щоб бути справжньою, але тобі не дістануся,

якщо ти бачиш шматочок моєї шкіри – це не запрошення,

я не твоя крихітка.

Я йду, я йду.

Якщо ти не розумієш по-людськи, я йду.

Я йду, я йду,

я тобі не крихітка.

Дівчата, якщо вам хочеться всіх приголомшувати, це нормально.

Дівчата, слухайте мене,

послухайте і вперед, покажіть, які ви розкішні.

Якщо ти не зрозумів, якщо, якщо ти не зрозумів,

якщо ти не зрозумів, якщо, якщо ти не зрозумів.

Вибач за мій французький!

Ні, милий, не дам тобі шансу.

Так, я занадто ідеальна, щоб бути справжньою, але тобі не дістануся,

якщо ти бачиш шматочок моєї шкіри – це не запрошення,

я не твоя крихітка.

Я йду

Я, я, я йду

Я тобі не крихітко!

Найкращий текст пісні для Євробачення

На премію Eurostory Best Lyrics Award номіновано п’ять пісень за найкращі тексти для Євробачення 2021.

Серед висунутих номінантів опинилися: представниця Болгарії – Вікторія Георгієва, гурт від Італії – Maneskins, співачка від Росії – Маніжа, учасник від Нідерландів – Жангю Макрой та музичний колектив від Бельгії – Hooverphonic.

Фото: Destiny