Меган Маркл написала дитячу книгу The Bench про стосунки між батьком та сином. На це герцогиню Сассекську надихнув її чоловік принц Гаррі та син Арчі.

The Bench вийде друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House. Крім цього, буде доступний аудіоформат книги у виконанні самої Меган.

– Спочатку я написала вірш для свого чоловіка на День батька, через місяць після народження Арчі. Цей вірш став справжньою історією. Я сподіваюся, що The Bench знайде відгук у кожній родину, – висловилася герцогиня.

Книга вийде з акварельними ілюстраціями, які створив художник Крістіан Робінсон.

У видавництві Random House зазначили, що мета книги – викликати у читачів глибоке почуття тепла, душевної близькості і співчуття.

Гаррі і Меган Маркл випустять серіал для Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган оголосили про вихід документального серіалу на платформі Netflix.

Дебютний проект подружжя матиме назву Серце непереможених (Heart of Invictus). У стрічці розповідатиметься про учасників відомого спортивного заходу Ігри нескорених (Invictus Games), який відбудеться в Гаазі в 2022 році.

Джерело: BBC

Фото: Getty images