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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

The Bench: Меган Маркл написала дитячу книгу

The Bench: Меган Маркл написала дитячу книгу

Меган Маркл написала дитячу книгу The Bench про стосунки між батьком та сином. На це герцогиню Сассекську надихнув її чоловік принц Гаррі та син Арчі.

The Bench вийде друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House. Крім цього, буде доступний аудіоформат книги у виконанні самої Меган.

– Спочатку я написала вірш для свого чоловіка на День батька, через місяць після народження Арчі. Цей вірш став справжньою історією. Я сподіваюся, що The Bench знайде відгук у кожній родину, – висловилася герцогиня.

Книга вийде з акварельними ілюстраціями, які створив художник Крістіан Робінсон.

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У видавництві Random House зазначили, що мета книги – викликати у читачів глибоке почуття тепла, душевної близькості і співчуття.

Гаррі і Меган Маркл випустять серіал для Netflix

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган оголосили про вихід документального серіалу на платформі Netflix.

Дебютний проект подружжя матиме назву Серце непереможених (Heart of Invictus). У стрічці розповідатиметься про учасників відомого спортивного заходу Ігри нескорених (Invictus Games), який відбудеться в Гаазі в 2022 році.

Джерело: BBC

Фото: Getty images

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