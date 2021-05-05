Українська реп-виконавиця Alyona Alyona спародіювала фотосесію американської співачки Карді Бі. Зірка постала в роздвоєному вигляді та поміркувала стосовно свого знака зодіаку.

Alyona Alyona опублікувала фотографію, на якій зображена оголеною та з висунутим язиком. На голові артистки об’ємна зачіска, яка зроблена з металевих банок.

– Коли людей визначають по знаку зодіаку – я чую шум. Мій зодіакальний знак – близнюки. Зірки говорять, що я допитлива, ерудована і темпераментна. Я легко знаходжу спільну мову з абсолютно різними людьми. Якщо вірити космосу, то в коханні я не терплю одноманітності та посередності, – написала реп-виконавиця.

Alyona Alyona також розповіла, що її молодий чоловік – діва і закохалася вона в нього за його простоту та почуття гумору.

– Не знаю, наскільки можна довіряти гороскопам, але щось у цьому є, – сказала артистка.

Alyona Alyona загорнулася в український прапор

На початку квітня Alyona Alyona опублікувала знімок з українським прапором. Зірка постала повністю оголеною, ледь прикривши тіло українською символікою.

Жарт артистки шанувальники не оцінили та засипали зірку негативними коментарями. Пізніше Alyona Alyona видалила цей знімок зі своєї сторінки в Instagram.

Фото: Alyona Alyona