Американська співачка Біллі Айліш, яка нещодавно постала на обкладинці британського видання Vogue, встановила новий рекорд в Instagram.

Відверті фото виконавиці вразили шанувальників та зібрали понад 20 мільйонів вподобань всього за одну добу. Крім цього, світлину Біллі Айліш прокоментували понад 240 тисяч користувачів.

Таким чином співачка встановила абсолютний рекорд в мережі Instagram за всю його історію. Це вже другий рекорд на рахунку Біллі Айліш.

Перший рекорд Біллі Айліш

Співачка Біллі Айліш опублікувала фото з новим кольором волосся, яке зібрало мільйон лайків за шість хвилин.

Ефектне перевтілення виконавиці у білявку викликало фурор у мережі. Менш ніж за добу знімок Біллі Айліш лайкнули понад 17 млн разів і залишили 285 тис коментарів.

Фото: Біллі Айліш

Джерело: New Musical Express