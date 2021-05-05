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Валентина Чорна |

Відверті фото Біллі Айліш встановили новий рекорд в Instagram

Біллі Айліш

Американська співачка Біллі Айліш, яка нещодавно постала на обкладинці британського видання Vogue, встановила новий рекорд в Instagram.

Відверті фото виконавиці вразили шанувальників та зібрали понад 20 мільйонів вподобань всього за одну добу. Крім цього, світлину Біллі Айліш прокоментували понад 240 тисяч користувачів.

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Таким чином співачка встановила абсолютний рекорд в мережі Instagram за всю його історію. Це вже другий рекорд на рахунку Біллі Айліш.

Перший рекорд Біллі Айліш

Співачка Біллі Айліш опублікувала фото з новим кольором волосся, яке зібрало мільйон лайків за шість хвилин.

Ефектне перевтілення виконавиці у білявку викликало фурор у мережі. Менш ніж за добу знімок Біллі Айліш лайкнули понад 17 млн разів і залишили 285 тис коментарів.

Фото: Біллі Айліш

Джерело: New Musical Express

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