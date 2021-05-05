Вже незабаром у Роттердамі відбудеться 65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Минулого року проведення заходу скасували через пандемію коронавірусу, тому зараз весь світ чекає його з особливим нетерпінням.

Всі учасники конкурсу мріють про перемогу та сподіваються, що саме вона принесе їм славу та любов публіки. Як розвивається творча кар’єра переможців Євробачення останніх років – читайте на Фактах ICTV.

Кончіта Вурст

Австрійський співак Том Нойвірт виступав на сцені Євробачення 2014 в образі жінки з бородою. Після перемоги в конкурсі виконавця активно обговорювали та звинувачували в аморальності. Тоді він записав дебютний альбом Conchita, який присвятив своїм шанувальникам.

Наразі Том Нойвірт повернувся до образу чоловіка та відмовився від нарощеного волосся, вій, а також яскравого макіяжу. Але попри зміни у зовнішності домогтися світової слави йому так і не вдалося. Артист не користується популярністю, хоча і час від часу випускає нові пісні.

Монс Сельмерлев

Шведський співак Монс Сельмерлев здобув перемогу на конкурсі у 2015 році з піснею Heroes. Тоді його звинуватили у плагіаті постановки виступу, але виконавець зізнався, що надихався шоу Бейонсе.

Зараз Монс будує свою кар’єру в Швеції та користується там популярністю. Крім цього, співак займається благодійністю.

Джамала

Українська співачка Джамала перемогла на Євробаченні 2016 у Швеції. Її пісня 1944 була присвячена трагічним подіям, пов’язаним з депортацією кримських татар у роки Великої Вітчизняної війни.

В одному з останніх інтерв’ю співачка зізналася, що після перемоги в конкурсі могла отримувати гонорар у €50 тис за одну пісню. З часом сума почала зменшуватися, але це не заважає Джамалі активно розвивати свою музичну кар’єру в Україні. Наразі вона регулярно тішить шанувальників новими альбомами та треками.

Сальвадор Собрал

На Євробаченні 2017 Сальвадор Собрал представляв Португалію з ліричною піснею Amar Pelos Dois. Через порок серця виконавцю було складно боротися за перемогу в конкурсі, тому заради нього організатори змінили деякі правила. Сальвадору дозволили пропустити репетиції, а на прес-конференціях його заміняла рідна сестра Луїза.

Після перемоги в конкурсі Сальвадор зробив паузу в музичній кар’єрі та переніс операцію на серці. Згодом співак повернувся до творчої діяльності й у 2019 році випустив альбом Paris, Lisboa.

Наразі виконавець не користується популярністю і дуже рідко випускає нові треки.

Нетта Барзілай

Ізраїльська співачка Нетта Барзілай здобула перемогу на Євробаченні у 2018 році. Її запальна пісня Toy виявилася найбільш прослухуваною за всю історію шоу.

Своєю творчістю співачка намагається боротися зі стереотипами у суспільстві, а також хоче привернути увагу до дискримінації людей, які не відповідають канонам краси.

Після перемоги в конкурсі співачка продовжила розвивати свою кар’єру, проте нічого більш видатного так і не записала. Зараз Нетта проводить онлайн-концерти на своєму Youtube-каналі.

Дункан Лоуренс

Нідерландський співак Дункан Лоуренс переміг на конкурсі з ліричною піснею Arcade, яку написав сам. Виконавець присвятив цей трек своїй дівчині, яка померла.

Після перемоги на Євробаченні Лоуренс продовжив займатися музикою. Минулого року він випустив два перші сольні альбоми. Проте перевершити популярність пісні Arcade його новим трекам не вдається.

Євробачення 2021

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 проходитиме у Нідерландах, у концертному залі Ahoy.

Через пандемію коронавірусу на шоу допустять максимум 3,5 тис глядачів. Для того, щоб потрапити на конкурс, всі будуть зобов’язані показати негативний результат тесту на Covid-19, отриманий не раніше ніж за добу до початку заходу.

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