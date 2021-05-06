Принц Гаррі та Меган Маркл 6 травня святкують день народження свого первістка Арчі. Хлопчику виповнилося два роки.
З цієї нагоди Факти ICTV підготували 5 цікавих фактів про Арчі Гаррісона.
Арчі народився о 05:26 за британським літнім часом в Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері. Хлопчик став восьмим правнуком королеви Єлизавети II і принца Філіпа, а також четвертим онуком принца Чарльза і принцеси Діани.
Ім’я для свого первістка Меган та Гаррі обирали два дні. Крім цього, всі здивувалися, що подружжя назвало сина Арчі Гаррісон, оскільки це ім’я жодним чином не пов’язане з королівською родиною.
Арчі не має королівських титулів. Після народження він традиційно повинен був прийняти графство свого батька і стати графом Дамбартонським. Проте Гаррі та Меган відмовилися від титулу, оскільки не хотіли, щоб їхній син виконував королівські обов’язки.
Арчі Маунтбеттен-Віндзор займає сьоме місце у черзі на престол – відразу за своїм батьком. Попереду нього у черзі стоять всі діти принца Вільяма.
Церемонія хрещення немовляти відбулася 6 липня 2019 року у приватній каплиці у Віндзорському замку. На Арчі була така ж сукня для таїнства, в якій хрестили його кузенів: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.
Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. ????????
???? Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv
— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021
Меган Маркл написала дитячу книгу
Герцогиня Сассекська Меган Маркл написала дитячу книгу The Bench, у якій розповідається про стосунки між батьком та сином.
На створення книги Меган надихнув її чоловік принц Гаррі та син Арчі. The Bench вийде друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House.