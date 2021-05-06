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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Арчі Гаррісон: 5 цікавих фактів про сина принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл 6 травня святкують день народження свого первістка Арчі. Хлопчику виповнилося два роки.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували 5 цікавих фактів про Арчі Гаррісона.

Арчі народився о 05:26 за британським літнім часом в Лондонській лікарні Портленд у Вестмінстері. Хлопчик став восьмим правнуком королеви Єлизавети II і принца Філіпа, а також четвертим онуком принца Чарльза і принцеси Діани.

Ім’я для свого первістка Меган та Гаррі обирали два дні. Крім цього, всі здивувалися, що подружжя назвало сина Арчі Гаррісон, оскільки це ім’я жодним чином не пов’язане з королівською родиною. 

Арчи - сын Гарри и Меган

Арчі не має королівських титулів. Після народження він традиційно повинен був прийняти графство свого батька і стати графом Дамбартонським. Проте Гаррі та Меган відмовилися від титулу, оскільки не хотіли, щоб їхній син виконував королівські обов’язки.

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Арчі Маунтбеттен-Віндзор займає сьоме місце у черзі на престол – відразу за своїм батьком. Попереду нього у черзі стоять всі діти принца Вільяма.

Церемонія хрещення немовляти відбулася 6 липня 2019 року у приватній каплиці у Віндзорському замку. На Арчі була така ж сукня для таїнства, в якій хрестили його кузенів: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

Меган Маркл написала дитячу книгу

Герцогиня Сассекська Меган Маркл написала дитячу книгу The Bench, у якій розповідається про стосунки між батьком та сином.

На створення книги Меган надихнув її чоловік принц Гаррі та син Арчі. The Bench вийде друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House.

Фото: Getty Images

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