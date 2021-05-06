Українські актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк святкують 25 річницю з дня весілля.

Ольга Сумська показала, який подарунок зробив їй чоловік з самого ранку. Борисюк з’явився в кімнаті з букетом троянд і коробочкою з ювелірним виробом. Також він розіграв сценку та запропонував Ользі знову стати його дружиною.

– Пані, я дворянин, порядна людина. Маю мільйон річного доходу, потрапляю кулею в підкинуту копійку та маю відмінних коней. Хочете бути моєю дружиною? – сказав Віталій.

У голосі Сумської відчувалися здивування та радість.

– 25 років як один день, – підписала відео акторка.

Ольга та Віталій одружилися в 1996 році. Пара виховує спільну доньку – 19-річну Анну.

Ольга Сумська показала архівні фотографії

Час від часу Ольга Сумська ділиться своїми дитячими знімками та історіями.

Нещодавно артистка опублікувала чорно-біле фото, на якому загадково дивиться вдалину. Також вона зізналася, що насолоджується такими спогадами, а всі цифрові технології, які є зараз, не зрівняються з надрукованими знімками.

Фото: Ольга Сумська