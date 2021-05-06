Українська співачка Тіна Кароль розповіла про своє найбільше досягнення, новий альбом Красиво та найдивніший подарунок від шанувальників.

В інтерв’ю програмі Ранок у великому місті на ICTV зірка відповіла на 33 запитання Олександри Кучеренко.

Тіна Кароль зізналася, що попри 15 років творчої кар’єри, вона все одно не відчуває себе відомою. А поза її популярністю стоїть рутина та постійна робота над собою.

Співачка зазначила, що найбільше її досягнення – це 12-річний син Веніамін. Крім цього, Кароль мріє про дочку.

Тіну дратує, коли журналісти запитують про плани на майбутнє. А найдивнішим подарунком від шанувальників є маленький хом’ячок, якого їй винесли прямо на сцену.

Також Кароль розповіла, яку музику слухає в заторах і поділилася висновками, які зробила за всю свою кар’єру.

– У заторах я слухаю свій альбом Красиво. Мені і справді подобається те, що вийшло. А за 15 років кар’єри я зрозуміла, що кожен вихід на сцену завжди як перший, – сказала співачка.

Крім цього, зірка зізналася, що не вважає звання народної артистки пережитком минулого. А для того, щоб впоратися зі стресом, Тіні потрібно залишитися наодинці.

Тіна Кароль розповіла про своє захоплення

Співачка Тіна Кароль розповіла про захоплення криптовалютою та зазначила, що будь-який талант можна розвинути, якщо є задатки.

За словами виконавиці, вона займається digital-мистецтвом, яке буде брати участь в аукціонах.

Фото: Тіна Кароль