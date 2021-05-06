Netflix презентував новий тизер четвертого сезону фантастичного серіалу Дивні дива (Stranger Things). Він отримав назву – Одинадцять, ти слухаєш?
Судячи з анонсу, шанувальників серіалу Дивні дива очікує похмура та моторошна пригода. Сюжет у представленому тизері розвивається в лабораторії Хоукінса, в якій перебувають діти.
Відомо, що в новому сезоні серіалу Дивні дива буде дев’ять серій, проте дата виходу поки що невідома.
На четвертий сезон серіал Дивні дива був продовжений ще в 2019 році. Його виробництво почалося взимку 2020 року, однак через пандемію коронавірусу довелося відкласти роботу.
Дивні дива
Американський фантастичний серіал Дивні дива створили кінорежисери брати Даффер.
Дії в усіх сезонах серіалу розгортаються в 1980-х роках у вигаданому місті Хоукінс.
У першому сезоні розповідається про дівчинку, що володіє телекінезом. Вона втекла з секретної урядової лабораторії.
У сюжеті другого сезону закладена історія, присвячена спробам персонажів повернутися до нормального життя після подій першого сезону.
У третьому сезоні розповідається про події в Хоукінсі влітку 1985 року.