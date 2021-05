Принц Вільям та Кейт Міддлтон запустили YouTube-канал під назвою The Duke and Duchess of Cambridge. Про це подружжя повідомило на офіційній сторінці в Instagram.

Герцоги Кембриджські вже оприлюднили перше відео, у якому звернулися шанувальників та показали кадри зі свого життя.

Менше ніж за добу на сторінку Вільяма та Кейт підписалися понад 180 тис користувачів.

У коментарях прихильники герцогів зазначили, що вони в захваті від такої новини.

– Краще пізно, ніж ніколи. Ми тепер на YouTube, – лаконічно підписали cвій перший ролик герцоги Кембриджські.

Річниця весілля принца Вільям і Кейт Міддлтон

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відсвяткували десяту річницю весілля 29 квітня. З цієї нагоди на офіційній сторінці Instagram герцогів Кембриджських було опубліковано їхнє спільне фото.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон одружилися в 2011 році. Пара виховує трьох дітей.

