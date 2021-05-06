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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Мальта чи Франція: ставки букмекерів на Євробачення 2021

Евровидение

Незабаром у Роттердамі розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021. Перший півфінал відбудеться 18 травня, другий – 20 травня, фінал – 22 травня. Букмекери прогнозують перемогу Мальти.

У міжнародному прогнозі букмекерів лідирує представниця Мальти – співачка Destiny – 20%.

На другому місці розташувалася Франція, яку представлятиме виконавиця Барбара Прави – 14%.

Третє місце займає представник Швейцарії – Gjon’s Tears – 12%, який раніше займав друге місце.

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Далі йде Італія – 10%, Ісландія, Болгарія – 5%, Швеція, Литва – 4%, Кіпр, Норвегія – 3%.

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Албанія – менше 1%.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, займає 16 місце – 1%. Раніше він був на 18 місці.

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  • Прогнози букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе
  • Прогнози букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе
  • Прогнози букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе
Мальта чи Франція: ставки букмекерів на Євробачення 2021 / 2 фотографии

Про що співатиме представниця Мальти

Мальту на Євробаченні 2021 представить співачка Destiny з піснею Je Me Casse, що в перекладі з французької – я йду.

Destiny виступить у першому півфіналі пісенного конкурсу– 18 травня під 16 номером. Текст і переклад пісні Je Me Casse – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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