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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Євробачення 2021: де і коли пройде пісенний конкурс

Євробачення 2021: де і коли пройде пісенний конкурс

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде в Роттердамі (Нідерланди).

Місце, де буде Євробачення 2021 оголосили ще 16 травня 2020 року під час фінального концерту Eurovision: Europe Shine A Light.

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Перший півфінал Євробачення 2021 відбудеться 18 травня, другий півфінал – 20 травня, фінал – 22 травня. Захід проходитиме в концертному залі Ahoy.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

У прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 лідирує представниця Мальти – Destiny. Друге і третє місце займає в рейтингу Франція і Швейцарія.

Гурт Go-A, який поїде від України на пісенний конкурс займає 16 місце. Хто переможе на Євробаченні 2021 прогноз букмекерів – дивіться на Фактах ICTV.

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