Російський репер Баста (справжнє ім’я Василь Вакуленко) прокоментував свій нещодавній візит до Києва.

Виконавець повідомив, що все гаразд і за нього не варто турбуватися.

– Дорогі друзі, в ефірі Вася Вакуленко. Дякую всім, хто турбувався за мене. Все добре, турбуватися не варто, живий, здоровий, на зв’язку. Всіх обійняв, всім дякую, будьте здорові. Міцно обіймаю, – сказав Баста у відеозверненні.

Баста приїхав до Києва

3 травня в Києві помітили російського репера Басту. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

Відомо, що Баста виступав в анексованому Криму, в зв’язку з чим музикантові заборонили в’їзд в Україну 15 січня 2018 року.

У вересні 2020 року стало відомо, що Міністерство культури та інформаційної політики виключило репера зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України та яким, заборонений в’їзд на територію країни.

Фото: Василь Вакуленко