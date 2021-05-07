Електрофолк-гурт Go-A презентував ремікс пісні Shum, з якою представить Україну на Євробаченні 2021 у Роттердамі. Він був створений спільно з Dj Nana (справжнє ім’я – Анастасія Кумейко).
У новому звучанні пісня набула мінімалізму і якісного біта.
Dj Nana наголосила, що їй подобається знаходити молодих виконавців, які мають своє власне музичне обличчя, а також працюють в сегменті етно електро фолку.
– Музика Go_A відображає нашу культуру та несе її в світ. Я була дуже рада доторкнутися до творчості такого цікавого й оригінального музичного колективу, – сказала Анастасія.
Учасники гурту Go-A зазначили, що їм завжди цікаво спостерігати за тим, якою бачать їх творчість.
– У Dj Nana цікаве і незвичайне прочитання. Сподіваємося, що ми дочекаємося моменту, коли нам дозволять нарешті зібратись на танцполах. Мені здається, саме там наш ремікс максимально зможе розкрити свій потенціал, – коментує гурт Go-A.
Під яким номером виступить Україна
Український гурт Go-A виступить на Євробаченні 2021 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.
Разом з нашою країною виступить ще 15 учасників.
Другий півфінал відбудеться 20 травня, фінал – 22 травня.
Фото: Go_A