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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Go-A презентував ремікс пісні Shum спільно з Dj Nana

Go-A

Електрофолк-гурт Go-A презентував ремікс пісні Shum, з якою представить Україну на Євробаченні 2021 у Роттердамі. Він був створений спільно з Dj Nana (справжнє ім’я – Анастасія Кумейко).

У новому звучанні пісня набула мінімалізму і якісного біта.

Dj Nana наголосила, що їй подобається знаходити молодих виконавців, які мають своє власне музичне обличчя, а також працюють в сегменті етно електро фолку.

– Музика Go_A відображає нашу культуру та несе її в світ. Я була дуже рада доторкнутися до творчості такого цікавого й оригінального музичного колективу, – сказала Анастасія.

Учасники гурту Go-A зазначили, що їм завжди цікаво спостерігати за тим, якою бачать їх творчість.

– У Dj Nana цікаве і незвичайне прочитання. Сподіваємося, що ми дочекаємося моменту, коли нам дозволять нарешті зібратись на танцполах. Мені здається, саме там наш ремікс максимально зможе розкрити свій потенціал, – коментує гурт Go-A.

Під яким номером виступить Україна

Український гурт Go-A виступить на Євробаченні 2021 18 травня в першому півфіналі під 15-м номером.

Разом з нашою країною виступить ще 15 учасників.

Другий півфінал відбудеться 20 травня, фінал – 22 травня.

Фото: Go_A

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