Зовсім скоро, 9 травня, українці святкуватимуть День матері. Деякі вітчизняні зірки вже почали вітати своїх найближчих людей та дякувати їм за подароване життя, любов і ласку.

Як українські зірки вітають своїх найдорожчих людей з Днем матері – дивіться на Фактах ICTV.

Співачка Злата Огнєвіч поділилася відео та фото зі своєю мамою Галиною. Артистка піднесла їй величезний букет квітів. Зірка наголосила, що дуже важливо пам’ятати про своїх мам і дарувати їм любов.