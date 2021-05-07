Зовсім скоро, 9 травня, українці святкуватимуть День матері. Деякі вітчизняні зірки вже почали вітати своїх найближчих людей та дякувати їм за подароване життя, любов і ласку.
Як українські зірки вітають своїх найдорожчих людей з Днем матері – дивіться на Фактах ICTV.
Співачка Злата Огнєвіч поділилася відео та фото зі своєю мамою Галиною. Артистка піднесла їй величезний букет квітів. Зірка наголосила, що дуже важливо пам’ятати про своїх мам і дарувати їм любов.
– Найбільше мама радіє, коли я приїжджаю в гості. Таке щастя бачити її посмішку, сміятися та знову відчувати себе дитинчам. Мамочка, дякую, що ти є, – підписала публікацію Злата Огнєвіч.
Встиг привітати маму вже й актор Тарас Цимбалюк. Він показав букет троянд, який подарував своїй найголовнішій людині.
– Я впевнений, що мама – найважливіша людина в будь-якій родині. Тому не забудьте привітати своїх мам у другу неділю травня, – нагадав Цимбалюк.
Хореограф Ілона Гвоздьова опублікувала серію знімків, на яких зображена вона та її мама з букетом квітів.
Вона наголосила, що 9 травня не зможе бути поруч зі своєю мамою, тому вирішила привітати її заздалегідь.
– Дорога моя мамо, я так вдячна тобі за твою любов, за твої сильні руки, за безмежну допомогу, за ласку та за себе. Живи як можна довше та даруй своє кохання нам. Люблю, дякую, ціную, – написала Ілона в своєму Instagram.
Оригінально до ідеї подарунка на День матері підійшла співачка Jerry Heil. Вона підготувала для своєї мами відеосюрприз, після чого з’явилася в кімнаті з букетом квітів.
– Не обов’язково дарувати дорогі речі – краще скажіть дорогі для неї слова. Досить зробити це особливо, – сказала Jerry Heil.
Акторка Лілія Ребрик поділилася знімком з букетом червоних троянд і закликала цінувати своїх матерів, поки є така можливість.
– Поцілуйте свою маму! Обійміть, привітайте. Зустріньтеся, поки є така можливість. Посидьте на кухні не одну годину або зателефонуйте. Скажіть, як любите, та будьте поруч завжди. Бережіть, – написала Ребрик.
Співак Melovin поділився фотографією з мамою, на якій вони зображені з букетом рожевих троянд.
– Напередодні Дня найулюбленіших мам і нехай він буде щодня. Улюблена мама, продовжуй надихати себе та нас з татом, – написав Melovin.
Акторка Наталка Денисенко зізналася, що навіть не уявляла, наскільки сильна материнська любов, поки сама цього не зазнала.
– Привітайте своїх мам 9 травня, обійміть, поцілуйте, скажіть, як сильно ви їх любите. Адже мама – це та людина, яка любить вас понад усе на світі, просто тому, що ви є, – підписала свій знімок Денисенко.
Ідеї подарунків для мами
Якщо ви ще не придумали, що подарувати мамі на День матері 2021, то ми підготували для вас добірку.
Відмінним подарунком стане букет з цукерок або печива, набір оригінального шоколаду або смачного чаю. Також можна подарувати щось із техніки, товарів для хобі або просто гарний букет квітів.