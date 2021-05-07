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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Назавжди в пам‘яті: у Слави Камінської помер батько

Слава Камінська з батьком

В української співачки Слави Камінської помер батько. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська оприлюднила серію фото з батьком та зізналася, що завжди боялася дня, коли доведеться прощатися зі своїми рідними.

– Тато… ти мені сьогодні снився. Дякую, що прийшов попрощатися. Я так боялася, що цей день колись настане. Ти назавжди залишишся в моїй пам’яті, в моїх дітях, – написала Слава.

Батьки Камінської розлучилися, коли вона була ще дитиною. Але попри це Слава завжди підтримувала теплі стосунки з татом.

Слава Камінська про зради та наркотики

Українська співачка Слава Камінська розповіла ставлення до зрад та зізналася в тому, що пробувала наркотики.

За словами зірки, вона розлучилася з першим чоловіком Євгеном через те, що закохалася в режисера. Крім цього, Слава переконана, що зраджують усі, оскільки в її практиці було саме так.

Фото: Слава Камінська

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