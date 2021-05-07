Українська співачка Оля Полякова анонсувала вихід нового кліпу, який присвячений перехідному віку жінки. Ролик був створений за допомогою технології motion control.

Режисером кліпу Олі Полякової став Любомир Левицький. Він зазначив, що робота над новим відео виявилася досить складною технологічно.

– Це справді виклик і для Олі, і для мене особисто. Ми робимо кліп, яким підкреслимо всю епоху Полякової в минулих її роботах. Робота надзвичайно складна технологічно, хоча виглядати повинна легко і органічно, – розповів режисер.

Автором пісні став Дмитро Сисоєв, який написав для Олі такі хіти, як Лед тронулся та Эй, секундочку.

Крім цього, на зніманнях ролику були присутні учасники одного з найбільш популярних комедійних шоу країни.

Сама Полякова зізналася, що дуже скучила за концертами та новими кліпами.

-Ця пісня як завжди про непросту долю нашої жінки. Цього разу її сюжет і сенс в тому, що кожна з нас в круговороті справ і турбот повинна берегти свою внутрішню дівчинку, піклуватися про неї, балувати і регулярно вигулювати, – розповіла співачка.

Як Оля Полякова потрапила в шоу-бізнес

Продюсер Ірина Ковальська розповіла, як Оля Полякова потрапила в шоу-бізнес і який в неї був перший гонорар.

За словами Ковальської, вона почала працювати зі співачкою при досить незвичних обставинах. В обмін на ремонт, який робив дядько Полякової в студії Ірини, Оля отримала свій перший кліп і прес-конференцію.

Перший гонорар майбутньої зірки становив $100 з яких вона отримувала $15.

Фото: прес-служба Олі Полякової