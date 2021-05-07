Вийшла дев’ята серія реаліті-шоу Насті Каменських Девочки рулят. Новий випуск став найдовшим за часом і, відповідно, найнасиченішим.

У дев’ятому епізоді Настя разом зі своєю подругою Анею вийшли на зв’язок з психотерапевтом. Темою обговорення стало актуальне питання для багатьох – як полюбити себе?

Під час бесіди Каменських розплакалася. Виконавиця сказала, що її зачепили за живе.

Після дівчата всієї своєю компанією вирушили до стародавнього міста племені майя Чичен-Іца. Там Аня, Настя та її мама Лідія привселюдно заспівали Червону руту, за що заробили 15 песо.

Далі вони вирушили боротися зі страхом висоти – стрибати зі скелі в колодязь Священного сенота.

– Я розуміла, що можу відмовитися від цього, але навіщо? Щоб піти далі, потрібно щось перебороти в собі. Я прийняла рішення це зробити, – сказала Каменських.

Серія завершилася вечером спогадів. Дівчата всі разом вирушили дивитися фільм про Настіного тата, який помер 25 січня 2021 року.

– Я хочу щоб ми залишили в Мексиці все. Ви просто не уявляєте, яка любов була між моїми батьками. Я бачу, як мама хвилюється, хоч і не показує цього. Вона посміхається, сміється, але коли йде в кімнату, то сумує і плаче, – сказала Каменських.

Девочки рулят

На початку квітня українська співачка Настя Каменських презентувала реаліті-шоу Девочки рулят. У новому проекті артистка ділиться моментами свого життя.

Зйомки реаліті-шоу проходять в місті Тулум (Мексика), куди виконавиця вирушила зі своєю подругою Анею, мамою Лідією і помічницями Ілоною і Лєрою.

Усього в першому сезоні 10 серій, які виходять щовівторка та щочетверга на YouTube-каналі артистки.

Фото: Настя Каменських