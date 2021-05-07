Відомий ресторатор, шеф-кухар та суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

– Тепер офіційно я — українець! Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі! – заявив Ектор Хіменес-Браво.

Також шеф-кухар опублікував знімок з посвідкою в Instagram.

Інтерв’ю Ектора Хіменес-Браво

Ресторатор та суддя на шоу Мастер-шеф Ектор Хіменес-Браво зворушив сповіддю про складні стосунки з власним батьком, а також розповів про тиск у дитинстві, через який не хотілося жити.

Ектор Хіменес-Браво поділився своєю історією в рамках кампанії проти гендерних стереотипів, яку проводить телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia.