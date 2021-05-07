Український режисер і продюсер Алан Бадоєв розповів про роботу з Максом Барських, стосунки з колишньою дружиною та хворобу матері.

В одному з останніх інтерв’ю Алан Бадоєв зізнався, що Макс Барських є дуже важливою людиною в його житті. Саме завдяки йому Бадоєв став відомий як продюсер.

Вперше вони познайомилися на проекті Фабрика зірок 2, де Алан був одним із режисерів-постановників.

– Людина змусила мене повністю змінити профіль діяльності. Я був режисером і на той момент мені це вже набридло. І тут з’являється людина, яка, як мені здається, є моїм альтер-его. Завдяки йому у мене з’явилася нова професія і я зрозумів, що необхідно для того, щоб працювати в шоу-бізнесі. Макс зробив так, що мені захотілося цим займатися. І це змінило моє життя, – розповів Алан.

Також Алан Бадоєв зазначив, що йому складно розповідати про маму, оскільки це найдорожча людина в його житті.

Крім того, нещодавно вона зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям.

– Хвороба мами всерйоз похитнула у мене віру в наших людей. Ненавиджу безвідповідальність. Мою маму мало не занапастили: її вже готували до морфію. І тоді батько сказав: вмирати вона буде вдома, я сам за нею доглядатиму. Він вилікував її протягом тижня, – зазначив Алан.

Режисер зізнався, що попри розлучення, він підтримує дружні стосунки зі своєю колишньою дружиною Жанною Бадоєвою.

– Ми входили в шлюб через неймовірну дружбу і нам було важливо залишитися друзями: і для дітей, і для себе. Жанна – мій тотем, і таку людину я не зустріну більше ніколи, – поділився Алан.

За словами Алана, з віком він став менш категоричним, а за все своє життя тричі пробачав зради.

Макс Барських презентував новий кліп

Український співак Макс Барських випустив кліп на пісню Bestseller, яку виконав разом з російською артисткою Zivert.

Ролик дует присвятив важливим проблемам соціальних тенденцій. Барських зазначив, що в сучасному світі люди занадто багато часу проводять в соціальних мережах. Режисером кліпу став Алан Бадоєв.

Фото: прес-служба Алана Бадоєва