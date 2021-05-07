5 березня відбулася прем’єра романтичного реаліті Холостяк 11 на телеканалі СТБ. Головний герой проекту Михайло Заливако на першій вечірці познайомився з 30 дівчатами. Детальніше про учасниць Холостяка 11 – читайте на Фактах ICTV.
Дана
Вік: 29
Діяльність: співачка, солістка гурту SELFY.
Мета в житті: створити щасливу сім’ю.
Ідеал чоловіка: чесний, успішний, цілеспрямований, мудрий, сімейний, вірний, турботливий, добрий, ніжний.
Instagram: dana_selfy
Анна
Вік: 28
Діяльність: турагент.
Мета в житті: вирушити до Мексики на археологічні розкопки в столицю стародавнього царства майя, побувати на фестивалі Burning Man, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії, сходити в гості до Санта-Клауса, побачити північне сяйво; відкрити своє туристичне агентство; створити міцну щасливу сім’ю.
Ідеал чоловіка: розумний, сміливий, активний, турботливий, порядний, з почуттям гумору.
Instagram: hannastorozhuk
Анастасія
Вік: 24
Діяльність: акторка.
Мета в житті: авто і квартира.
Ідеал чоловіка: душевний і з гумором.
Ольга
Вік: 22
Діяльність: студентка.
Мета в житті: написати дитячу книгу, яка стане бестселером і буде продаватися по всьому світу.
Ідеал чоловіка: партнер, який розуміє, приймає і любить, з яким можна побудувати міцні довірчі стосунки.
Розалі
Вік: 23
Діяльність: співачка в шоу, модель.
Мета в житті: досягти бажаної фінансової свободи, відкрити власну улюблену справу і побудувати сім’ю, у якій пануватиме гармонія і взаєморозуміння.
Ідеал чоловіка: партнер, який дає дівчині відчуття безпеки, стабільності.
Instagram: rosali_kovbasa
Христина
Вік: 24
Діяльність: стилістка, модель.
Мета в житті: перемогти в проекті Холостяк.
Ідеал чоловіка: партнер, який не ставить зайвих запитань, а бере і робить, поважає особисті кордони, не виносить мозок, піклується, дає простір для зростання і водночас підтримує; досягає цілей, заробляє гроші; вихований; гарної статури, спортивний, з хорошою генетикою; вік не надто важливий; спокійний, але не нудний, не вискочка і не настирливий; уміє зацікавити і порадувати.
Instagram: p.u.s.t.o.v.a.r
Лола
Вік: 23
Діяльність: тимчасово безробітна.
Мета в житті: бути щасливою, реалізуватися в роботі й сім’ї.
Ідеал чоловіка: немає.
Олександра
Вік: 22
Діяльність: стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель.
Мета в житті: зробити світ добрішим і радіснішим; вплинути на те, щоб суспільство мало здоровий егоїзм; залишитися в пам’яті рідних і близьких людиною з великим серцем; досягти успіху в кар’єрі, стати дизайнеркою одягу; створити міцну сім’ю.
Ідеал чоловіка: добрий, відкритий, відданий, чуттєвий, мрійливий, цілеспрямований; часом зухвалий, але ввічливий, який поважає себе та інших людей; здатний зрозуміти, чесний, відповідальний, щедрий; інтелектуал, який має смак.
Instagram: manchkina5
Уляна
Вік: 28
Діяльність: засновниця студії краси, майстриня татуажу.
Мета в житті: розкрити і реалізувати свій потенціал; більше пробувати нового і отримувати задоволення від життя; створити міцну і щасливу сім’ю.
Ідеал чоловіка: з високим рівнем інтелекту і хорошим почуттям гумору, старший за віком; вихований, відповідальний, доглянутий, тримає слово, турботливий і вміє любити; мінімаліст.
Instagram: ulyana_korkh_
Джессіка
Вік: 25
Діяльність: власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу.
Мета в житті: мати свою власну квартиру, стрибнути з парашутом у Дубаї, побувати в Австралії, знайти кохання.
Ідеал чоловіка: розумний, надійний, мужній, з гарним почуттям гумору, зростом 180+, русявий або з темним волоссям, із синіми або зеленими очима.
Instagram: antoniajessica
Тетяна
Вік: 24
Діяльність: дизайнер інтер’єрів.
Мета в житті: бути в топі дизайнерів України.
Ідеал чоловіка: високий, спортивний, розумний, з почуттям гумору, впевнений у собі, харизматичний, цілеспрямований.
Instagram: shevtsovatetiana
Дарія
Вік: 23
Діяльність: фітнес-тренер.
Мета в житті: бути гарною дружиною і мамою; швидше відкрити свій клуб, стати тренеркою в різних напрямах.
Ідеал чоловіка: відповідальний, уважний, терплячий, з почуттям гумору, цілеспрямований.
Instagram: stavnicha_dasha
Ольга
Вік: 25
Діяльність: художниця і модель.
Мета в житті: бути щасливою, створити сім’ю, стати матір’ю двох дітей і завести собак; стати значущою для сучасного світу мистецтва і моди.
Ідеал чоловіка: мужній інтелектуал, з шалено манливими красивими руками і гострим поглядом, прекрасним почуттям гумору і чудовим смаком, дбайливий і милий, чуттєвий.
Instagram: cherez_kray
Юля
Вік: 28
Діяльність: керівник відділу офіс-менеджменту в IT-компанії.
Мета в житті: відкрити свій ресторан і побудувати міцну сім’ю з коханим чоловіком.
Ідеал чоловіка: веде активний спосіб життя, любить подорожувати, добрий, цілеспрямований, турботливий, надійний, щедрий, з почуттям гумору, вірний; його пріоритет – міцна і забезпечена сім’я, де основною складовою є щаслива дружина.
Катерина
Вік: 29
Діяльність: власниця туристичної агенції.
Мета в житті: сім’я з двома дітьми.
Ідеал чоловіка: добрий, турботливий, розумний, мужній, упевнений в собі, з гарним почуттям гумору.
Олена
Вік: 26
Діяльність: безробітна.
Мета в житті: побудувати міцну сім’ю з люблячим чоловіком, який буде підтримувати у будь-яких починаннях, довіряти і загалом любити такою, яка є.
Ідеал чоловіка: мужній, харизматичний, привабливий, перспективний, позитивний, добрий, вірний, турботливий.
Instagram:_titova._
Валентина
Вік: 25
Діяльність: у минулому стюардеса; зараз тимчасово не працює.
Мета в житті: сім’я і діти; щоб Валерій Меладзе співав у Валентини на весіллі.
Ідеал чоловіка: Хав’єр Бардем; мудрий, сильний, добрий.
Instagram: valentinavvalencia
Аня
Вік: 22
Діяльність: веброзробниця, вебдизайнерка.
Мета в житті: домогтися успіхів у своїй професії у сфері ІТ і, якщо пощастить, у професії ведучої; знайти свою другу половинку і стати мамою двох дітей.
Ідеал чоловіка: мудрий, здатний зрозуміти, спокійний, розумний, добрий, але при цьому гарний кризовий менеджер.
Instagram: by_guzeeva
Надін
Вік: 29
Діяльність: блогерка, власниця маркетингової компанії.
Мета в житті: щаслива сім’я з люблячим чоловіком і двома дітьми.
Ідеал чоловіка: харизматичний, самодостатній, романтичний, активний інтелектуал з умінням щиро кохати, піклуватися, підтримувати і приємно дивувати; любить активний відпочинок, усебічно розвивається; не створює конфліктів, може спокійно все обговорити; дуже любить дітей і мріє про сина.
Instagram: nadin5_
Юля
Вік: 32
Діяльність: помічник керівника виставкової компанії.
Мета в житті: щаслива і міцна сім’я; стати мамою і щасливою коханою жінкою; подорожі; придбання власного житла.
Ідеал чоловіка: розумний, відповідальний за свою сім’ю, слова і вчинки; стабільний; готовий до сім’ї; легкий, добрий, щедрий, харизматичний, з почуттям гумору.
Instagram: julia_lukovskaya
Ксенія
Вік: 20
Діяльність: персональна тренерка; тренерка групових напрямків (зумба, пілатес, стретчинг).
Мета в житті: знайти взаємне кохання з гідним чоловіком; відчувати задоволення від життя, поринати в пригоди.
Ідеал чоловіка: високий, розумний, цілеспрямований, надійний, чесний, вірний, красивий, мужній, з почуттям гумору і внутрішнім стрижнем, відповідальний; людина, яка тримає своє слово.
Instagram: kseniya.pavelko
Алла
Вік: 36
Діяльність: організація заходів.
Мета в житті: стати дипломованим фахівцем; приносити користь людям; створити щасливі стосунки і разом пізнавати цей світ; втілити в життя “проект мрії”.
Ідеал чоловіка: з почуттям гумору, уважний, допитливий; уміє проявляти емпатію, має внутрішню силу й бажання пізнавати цей світ і розвиватися.
Instagram: egiptyanochka
Єлизавета
Вік: 24
Діяльність: повітряна гімнастка.
Мета в житті: подорожувати по всьому світу і взяти золото на цирковому фестивалі.
Ідеал чоловіка: немає.
Instagram: elkrutikova
Хана
Вік: 21
Діяльність: безробітна.
Мета в житті: мати можливість допомагати іншим людям, забезпечити старість батьків.
Ідеал чоловіка: високий, міцний, мужній і розумний.
Юлія
Вік: 27
Діяльність: контент-менеджерка, СММ-менеджерка/графічна дизайнерка.
Мета в житті: відкрити свою рекламну агенцію.
Ідеал чоловіка: добрий, здатний зрозуміти, веселий, спортивної статури, амбітний, працьовитий, без шкідливих звичок.
Instagram: myyyrmyr
Вікторія
Вік: 29
Діяльність: менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week.
Мета в житті: присвятити своє життя тому, що виходить найкраще, і навчитися бути людиною, яка задоволена життям, незважаючи на обставини.
Ідеал чоловіка: добрий, самодостатній, упевнений у собі, не зарозумілий, який любить людей і свою роботу; з добре розвиненим інтелектом і почуттям гумору; важлива риса – наявність таланту.
Анна
Вік: 20
Діяльність: студентка.
Мета в житті: побудувати запаморочливу кар’єру в консалтингу, у компанії “великої четвірки”; створити сім’ю, побудувати будинок; повністю самореалізуватися.
Ідеал чоловіка: партнер, який проявляє увагу, турботу, любов, головна цінність якого ― сім’я і близькі; з живим інтелектом, духовно розвинений, цікавий співрозмовник; має внутрішній драйв, горить улюбленою справою, з почуттям гумору, уважний до дрібниць; з приємною зовнішністю, спортивний, з підтягнутою статурою; легкий на підйом, прагне розвиватися, любить подорожувати, експериментувати, пізнавати нове.
Instagram: saltykova_anna_
Холостяк 11: як пройшов третій випуск
19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу Холостяк на СТБ. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.
Володаркою поцілунку стала Юлія, що має прізвисько Зайка. Дівчата з двох будинків дізналися про існування один одного та почали з’ясовувати стосунки.
Фото: СТБ