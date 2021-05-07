Весь світ з нетерпінням чекає міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021, який пройде в Роттердамі вже 18 травня. Для України цьогоріч участь в конкурсі буде особливою, оскільки вперше на сцені Євробачення прозвучить повністю україномовна пісня.

Електро-фолк гурт Go-A, який представлятиме Україну, виконає композицію Шум.

Що відомо про пісню Шум

В основу трека покладений магічний обряд закликання весни та пробудження всього живого. Ідея створення пісні виникла у солістки гурту Катерини Павленко, яка вирішила адаптувати український обряд водіння Шума під сучасні реалії.

Таким чином Шум у репертуарі гурту з’явився ще задовго до участі в конкурсі. Катерина Павленко зізналася, що цим треком вони хочуть популяризувати українські традиції та фольклор.

Але згідно з новими правилами Євробачення, Go-A довелося переробити текст пісні, скоротити хронометраж та зняти новий кліп.

Текст пісні Шум

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо, гуляти підемо

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили, весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Реакція на пісню

Конкурсний трек Шум в мережі сприйняли досить неоднозначно. Дехто розкритикував гурт за вибір україномовної пісні, оскільки вона може бути незрозумілою інтернаціональному глядачеві.

Але більшість прихильників Євробачення впевнені, що Шум є унікальною композицією, яка відображає багатство української культури.

Крім цього, гурт Go-A публічно підтримали такі українські артисти, як Джамала, Alyosha та Євген Філатов.

Шанси на перемогу

У міжнародному прознозі букмекерів на Євробачення 2021 гурт Go-A займає 16 місце серед 39 учасників конкурсу.

А за словами українського продюсера Володимира Бебешка, колектив має всі шанси для того, щоб гідно представити Україну та увійти в п’ятірку.

Go-A презентував ремікс пісні Shum

Представник України на Євробачення 2021 гурт Go-A випустив ремікс пісні Shum, створений спільно з Dj Nana.

Нова версія Шуму набула якісного біта, а також стала більш ритмічною та оригінальною. Учасникам гурту Go-A здається, що саме цей ремікс зможе повністю розкрити потенціал колективу.