Фільми про Другу світову війну – топ-10

Друга світова війна – стала одним із найкривавіших конфліктів в історії людства. У 2021 році минає 76 років з дня закінчення цієї війни.

Акт про капітуляцію Німеччини було підписано 8 травня 1945 року, а 2 вересня – про капітуляцію Японії.

Друга світова війна залишила гігантський слід у світовому кінематографі. Режисери з усього світу досить часто звертаються до воєнної тематики у своїх роботах.

Нині знято безліч проникливих фільмів, щоб ми не забули про те, що трапилося. Факти ICTV зібрали найкращі фільми про Другу світову війну.

Дюнкерк

Фільм розповідає історію порятунку трьохсот тисяч солдатів під час евакуації у Дюнкерку, яка відбулась під час Другої світової війни.

Сюжет фільму складається з трьох основних ліній, які охоплюють різні часові проміжки та відбуваються на воді, суші та у повітрі.

Режисер у стрічці деперсоніфікує ворога, чим лише підсилює ефект його присутності на полі бою.

Стрічка отримала три нагороди Оскар (8 номінацій) та одну статуетку BAFTA.

Режисер: Крістофер Нолан. Головні ролі: Фінн Вайтгед, Том Глінн-Карні, Кеннет Брана, Кілліан Мерфі, Марк Райленс.

Рейтинг IMDb: 7,8

Касабланка

Події фільму розгортаються у марокканській Касабланці, яка під час Другої світової війни перебувала під контролем вішистської Франції.

Головний герой Рік Блейн – цинічний американець та власник грального клубу. Ріку доводиться обирати між любов’ю до коханої жінки і необхідністю вчинити правильно – допомогти їй зі своїм чоловіком, лідером руху Опору, втекти з Касабланки для продовження боротьби з нацистами.

У стрічці немає звірств війни, концтаборів та бомбардувань – це маленька історія про людей, які намагаються пересидіти війну або ж нашкребти грошей на втечу подалі від нацистів.

Фільм отримав три статуетки Оскар (8 номінацій), серед яких найкращий фільм та режисура.

Режисер: Майкл Кертіс. Головні ролі: Гамфрі Богард, Інґрід Берґман, Пол Генрейд, Клод Рейнс.

Рейтинг IMDb: 8,5

Врятувати рядового Раяна

Фільм Врятувати рядового Раяна Стівена Спілберга – один з найвідоміших на найулюбленіших картин про війну у багатьох кіноманів.

За сюжетом у матері було чотири сина, троє з них, майже одночасно гинуть на війні. Командування вирішує демобілізувати четвертого сина, рядового Раяна і відправити додому до матері.

Для того, щоб знайти та врятувати солдата, крихітному загону доведеться пройти через усі кола пекла війни.

Картина отримала п’ять нагород Оскар, два Золотих глобуса та дві статуетки BAFTA.

Режисер: Стівен Спілберг. Головні ролі: Том Генкс, Том Сайзмор, Едвард Бернс, Беррі Пеппер та Метт Деймон.

Рейтинг IMDb: 8,6

З міркувань совісті

Фільм розповідає реальну історію медика армії США часів Другої світової війни Дезмонда Доса, який відмовляється носити зброю, вбивати людей та стає першим ідейним ухильником.

Цікаво, що Дезмонд Дос – єдиний, хто отримав Медаль Пошани (найвища військова нагорода США) за вчинки, не пов’язані з використанням зброї під час Другої світової війни.

Фільм отримав дві нагороди Оскар (6 номінацій) та одну статуетку BAFTA.

Режисер: Мел Гібсон. Головні ролі: Ендрю Ґарфілд, Сем Вортінґтон, Тереза Палмер та Люк Брейсі.

Рейтинг IMDb: 8,1

В бій ідуть тільки “старики”

Фільм українського режисера Леоніда Бикова розповідає про бойові будні гвардійського полку льотчиків-винищувачів під час німецько-радянської війни, в основному — другої, “співочої” ескадрильї.

Биков, обійшовши радянську цензуру, зумів внести у стрічку дві українські пісні – Гімн січових стрільців (Ой, у лузі червона калина похилилася) та Ніч, яка місячна.

У фільмі В бій ідут одні “старики” Биков каже свій незабутній, сповнений любові монолог:

– Як же ви не помітили? Ми ж сьогодні над моєю Україною билися! – А як тут помітиш: ті ж поля, дороги, села. – Е, ні! А повітря? Інше. А небо? Блакитніше. І земля зеленіша.

Режисер: Леонід Биков. Головні ролі: Леонід Биков, Сергій Підгірний, Володимир Талашко, Сергій Іванов та Олексій Смирнов.

Рейтинг IMDb: 8,4

Безславні виродки

У стрічці Безславні виродки історія розгортається як альтернативна версія подій Другої світової війни на території Франції.

На очах у Сюзанни Дрейфус від рук німецького полковника Ганса Ланда гине її сім’я. Дівчині дивом вдається врятуватися і втекти до Парижа, де вона влаштовується на роботу у кінотеатр.

У той же час десь у Європі лейтенант Алдо Рейн збирає групу єврейських солдатів, що йменують себе Виродками. Обидві сюжетні лінії перетинаються, коли диверсанти зустрічаються у кінотеатрі з Сюзанною, яка мріє помститися кривдникам.

Стрічка здобула по одній нагоді Оскар, Золотий глобус, BAFTA та Каннського кінофестивалю.

Режисер: Квентін Тарантіно. Головні ролі: Бред Пітт, Крістоф Вальц, Мелані Лоран, Даніель Брюль та Дайан Крюґер.

Рейтинг IMDb: 8,3

Гра в імітацію

Картина розповідає історію британського математика Алана Тюрінга та його команди спеціалістів-дешифрувальників у британській таємній урядовій школі кодів, які змогли зламати код Enigma.

Тюрінг розробив пристрій, який дозволяв читати майже всі повідомлення Люфтваффе, а потім зашифровані складніші радіограми нацистських підводників.

Фільм удостоївся однієї нагороди Оскар (8 номінацій).

Режисер: Мортен Тільдум. Головні ролі: Бенедикт Камбербетч, Кіра Найтлі, Мет’ю Гуд, Чарльз Денс.

Рейтинг IMDb: 8,0

Велика втеча

Американська стрічка розповідає про втечу союзницьких військовополонених з німецького табору під час Другої світової війни.

Сюжет фільму ґрунтується на основі книжки Пола Брікгілла Велика втеча, що заснована на реальному випадку масової втечі з табору для військовополонених Шталаг Люфт III.

Режисер: Джон Стерджерс. Головні ролі: Стів МакКвін, Джеймс Ґарнер, Річард Аттенборо, Чарльз Бронсон, Джеймс Дональд.

Рейтинг IMDb: 8,2

Прапори наших батьків

Прапори наших батьків – є частиною дилогії, що розповідає про битви за острів Іводзіма під час Другої світової війни. Фільм Прапори наших батьків показує події очима американських солдатів, а фільм Листи з Іводзіми – з точки зору японських.

Шість американських піхотинців під час битви за острів Іводзіму підняли прапор на вершині найвищої точки острова – горі Сурібаті. Фотознімок, що відобразив момент підняття прапора, перетворив звичайних хлопців на героїв.

Режисер: Клінт Іствуд. Головні ролі: Райан Філіп, Джессі Бредфорд, Адам Біч, Беррі Пеппер, Джеймі Белл.

Рейтинг IMDb: 7,1

Летять журавлі

Стрічка розповідає про долю молодих людей, яких розлучила війна у момент, коли, здавалося, все життя попереду.

Це нетипова радянська драма — контроверсійні взаємини, емоційна гра, легка камера та чітко окреслена композиція кадру з точки зору кіноматографістів.

Це єдиний радянський фільм, що удостоївся пальмової гілки Каннського кінофестивалю. Цікаво, що картина дуже не сподобалася Микиті Хрущову, який після перегляду гнівно її розкритикував, назвавши головну героїню повією.

Режисер: Михайло Калатозов. Головні ролі: Тетяна Самойлова, Олексій Баталов, Василь Меркур’єв.

Рейтинг IMDb: 8,3