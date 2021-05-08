Євробачення 2021: гурт Go-A сфотографувався на тлі українського прапора перед поїздкою

Український електрофольк гурт Go-A, який бере участь у Євробаченні 2021, відправляється до Роттердаму. Саме там відбудеться щорічний міжнародний пісенний конкурс.

В аеропорту розгорнули величезний банер Євробачення, а сам гурт сфотографувався на тлі українського прапора.

Учасників музичного колективу чекає самоізоляція терміном на 10 днів.

Планується, що музиканти в цей час писатимуть музику в готельному номері.

Також учасники конкурсу Євробачення 2021 взяли з собою музичні інструменти та комп‘ютер з необхідним обладнанням.

Євробачення 2021

На міжнародний конкурс Євробачення 2021 у Нідерландах допустять щонайбільше 3,5 тис. глядачів. Захід проходитиме у концертному залі Ahoy.

Глядачі будуть зобов’язані показати негативний результат тесту на Covid-19, отриманий не раніше, ніж за добу до початку заходу, щоб потрапити на шоу. Крім цього, їм доведеться зробити повторний тест через п’ять днів після конкурсу.