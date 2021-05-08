Хто покинув проект Холостяк в 10 випуску після знайомства з батьками?

На СТБ в проекті Холостяк відбувся 10 тиждень. Настав найважливіший і відповідальний етап, коли головний герой знайомиться з батьками учасниць. З однією з дівчат Михайлу Заліваку довелося попрощатися.

Хто покинув проект в кількох кроках від фіналу? Та чому так сталося? Більше – в матеріалі.

Троянди отримали три дівчини, окрім Джесіки. Холостяк зізнався відразу, що у нього немає троянди для учасниці. Безумовно, на такому далекому етапі особливо складно прощатися.

Під час знайомства з близькими Джесіки стало зрозуміло, що дівчина ображається на них, адже її вихованням займалася бабуся, поки мама з татом були на заробітках.

Тато зміг відповісти на всі запитання, що виникли:

– Були дуже важкі часи. Ми думали про майбутнє, хотілося дати їй все. Тому прийняли рішення залишити її з бабусею і дідусем. Так, я відчуваю провиню. Розумію, що не вистачало батьків. Але в тій атмосфері, в якій перебували спочатку, вона б не отримала ту турботу. Нам було дуже важко. Твої батьки вельми круті. Я бачу, що вони вже не знають, як дотебе підійти. А ти їх відсторонюєш. Дай їм шанс. Чого ти боїшся? Навіщо ти чіпляєшся за минуле? Якщо постійно шукатимеш підступ, то знайдеш його сама для себе. Я побачив, що твоє минуле не дає розвиватися твоєму сьогоденню та майбуттньому. Я це відчуваю. Ти будеш щаслива, я знаю. Дозволь, я тебе проводжу, – зазначив Михайло.

Пізніше Холостяк зізнався, що минуле дівчини завадило і в особистому житті:

– В наших стосунках були суперечки та ревнощі. Напевно, причиною стали минулі стосунки. Вона не може до кінця розкритися. Вона мені подобалася, але сподіваюся, що вона в майбутньому зможе відпустити усі образи, – додав Холостяк.

В свою чергу Джессіка зазначила:

– У нас і справді була особлива історія. Згадуватиму кожен момент. Наші побачення і дійсно були романтичними та такими емоційними. Можливо, винна я, що він мене не вибрав… Він реально гідний чоловік. Є відчуття, що ми ще десь зустрінемося, – завершила свою історію на проекті дівчина.

Дивіться реаліті Холостяк по п’ятницях о 19:00 на СТБ. А по четвергах не пропустите ток-шоу Як вийти заміж.