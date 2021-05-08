Український співак, композитор і автор пісень Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко) святкує свій день народження. Цього року артистові виповнюється 40 років.

Потап учасник і продюсер багатьох відомих гуртів і виконавців – Потап і Настя, Время и Стекло, MOZGI, співачок Мішель Андраде та Наді Дорофеєвої тощо. Також він є засновником продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Здається, що Потап вміє робити все, що пов’язано з творчістю. Він не тільки професіонал у музичному напрямку, але ще і сценарист, телеведучий, режисер і навіть майстер спорту з водного поло.

П’ять романтичних і ліричних пісень авторства Потапа – слухайте на Фактах ICTV.

Потап і Настя – Почему

Пісню Почему Олексій написав для дуету Потап і Настя в 2008 році. В треку розповідається про історію кохання та розставання дівчини і чоловіка, які заплуталися в своїх почуттях.

У цій історії дівчина говорить про те, що її коханий чоловік перестав її чути та просить його відкрити своє серце і душу, а також визнати помилку.

Судячи з кліпу до пісні, історія пари не мала щасливого кінця.

– Заковали мое небо в стальную клетку, поставили на сердце больную метку. Когда теперь мне доведется с тобою встретиться? Душа на волю рвется, а тело мечется, – співає Потап.

Время и Стекло – Так выпала карта

Перший сингл для гурту Время и Стекло Так выпала карта Потап написав у 2010 році.

Сучасний романс відразу ж став гучним треком, який транслювали протягом довгого часу.

Головні герої пісні закохалися одне в одного влітку і, судячи з усього, їхній роман був недовгим. Однак він залишив відбиток на серці кожного з них.

– Наше лето с тобой убежало, не сказав нам прощания даже. Задержись хотя бы на день, подари мне лучик счастья. Посиди со мною рядом, не дели любовь на части, – співає Надя Дорофеєва.

Юлія Думанська – Закохана

Перший україномовний сингл Олексія був написаний для співачки Юлії Думанської в 2017 році. Композиція отримала назву Закохана.

Пісня про справжнє кохання дівчини, яка ніколи в житті ще не була так закохана в свого супутника. Однак вона просить його відпустити її.

Настя Каменських і Любов Успенська – Ты же не забыл

Трек Ты же не забыл нагадує про те, як важливо зберігати почуття кохання, проносити його крізь роки, берегти та цінувати дорогих і близьких серцю людей.

– Мы с тобой как в первый раз и дождь пошел такой сентиментальный. Мы с тобою встретились в тот самый день так много лет назад, и твои глаза как тогда горят, – співає Настя Каменських.

ПТП – Константа

У день свого весілля з Настею Каменських Потап презентував ліричну пісню Константа під псевдонімом ПТП.

Сам артист говорив, що цей трек – це не просто пісня, а частина його душі та серця.

Сингл Константа – це визнання чоловіка в любові до своєї жінки.

– Визнання моїй дівчинці Насті Каменських, яку я кохаю та на якій одружуюся. Ця лірика про найголовніше – про союз наших галактик, про наше кохання, – сказав Потап.

Потап розповів про сварки з Каменських

Український шоумен Потап розповів, через що свариться зі своєю дружиною Настею Каменських. Він наголосив, що це буває рідко та найчастіше через дрібниці.

За словами Олексія, Настя зривається зі свого режиму тільки через нього та іноді сердиться. Також він зізнався, що іноді розкидає свої речі, але це він пов’язує з частими гастролями та проживанням в готелях.

Фото: Олексій Потапенко