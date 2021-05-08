Українському продюсеру та співаку Потапу 8 травня виповнюється 40 років.

Артист давно став одним із найулюбленіших та найвідоміших виконавців для українців. Його творчість пов’язують з ритмічними мелодіями та іронічними текстами, які одразу запам’ятовуються слухачам.

Крім того, Потап зміг себе цілком реалізувати у різних проектах, а також зізнатися у коханні нареченій так, аби вся жіноча частина країни споглядала за цим із заздрощами.

Ось уже понад 15 років вся країна наспівує пісні Потапа, проте Факти ICTV створили жартівливий тест, аби перевірити, чи насправді ви добре знайомі з творчістю Олексія Потапенка.

Олексій Потапенко, якого всі знають як Потапа – український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, композитор, телеведучий та майстер спорту з водного поло. Також він є засновником продюсерського центру Mozgi ENT.

Учасник і продюсер таких музичних колективів як Потап и Настя, Время и Стекло, Mozgi та інших.

Олексій виховує сина Андрія, який народився у шлюбі з Іриною Горовою. У 2014 році пара повідомила про розлучення, проте продовжила працювати разом.

У 2019 році зруйнувалася головна шоу-бізнесова інтрига. Вони таки пара – Потап та Настя Каменських зіграли весілля.

День народження Насті Каменських

4 травня український репер Олексій Потапенко привітав свою дружину Настю Каменських, з днем народження.

Оригінальне привітання він розмістив майже опівночі на своїй сторінці в Instagram.