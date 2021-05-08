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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Від Непары до Константы: що ви не знали про пісні Потапа (ТЕСТ)

Потап

Українському продюсеру та співаку Потапу 8 травня виповнюється 40 років.

Артист давно став одним із найулюбленіших та найвідоміших виконавців для українців. Його творчість пов’язують з ритмічними мелодіями та іронічними текстами, які одразу запам’ятовуються слухачам.

Крім того, Потап зміг себе цілком реалізувати у різних проектах, а також зізнатися у коханні нареченій так, аби вся жіноча частина країни споглядала за цим із заздрощами.

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Ось уже понад 15 років вся країна наспівує пісні Потапа, проте Факти ICTV створили  жартівливий тест, аби перевірити, чи насправді ви добре знайомі з творчістю Олексія Потапенка.

Олексій Потапенко, якого всі знають як Потапа – український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, композитор, телеведучий та майстер спорту з водного поло. Також він є засновником продюсерського центру Mozgi ENT.

Учасник і продюсер таких музичних колективів як Потап и Настя, Время и Стекло, Mozgi та інших.

Олексій виховує сина Андрія, який народився у шлюбі з Іриною Горовою. У 2014 році пара повідомила про розлучення, проте продовжила працювати разом.

У 2019 році зруйнувалася головна шоу-бізнесова інтрига. Вони таки пара – Потап та Настя Каменських зіграли весілля.

День народження Насті Каменських

4 травня український репер Олексій Потапенко привітав свою дружину Настю Каменських, з днем народження.

Оригінальне привітання він розмістив майже опівночі на своїй сторінці в Instagram.

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